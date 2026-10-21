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رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن مناشدة سكان بـ«ند الشبا 3» في دبي بتسريع وتيرة إنجاز أعمال الطرق في المنطقة، إذ إن بعض المداخل أُغلقت منذ فترة، فيما لم تشهد مواقع عمل أي تقدُّم منذ أكثر من شهر، ما تسبب في صعوبة وصولهم إلى منازلهم، أكدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أنها تعمل على تطوير الطرق الداخلية في منطقتَي «ند الشبا 3» و«ند الشبا 4»، بما يشمل تنفيذ الطرق الجديدة ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب أعمال إنارة الطرق، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع الجهات الخدمية وإشعار السكان مسبقاً بالأعمال التي تستدعي إغلاق الطرق كلياً أو جزئياً، مع توفير طرق بديلة لضمان سهولة الوصول إلى المساكن، والحد من تأثير الأعمال على السكان.

مطبات

دعا سائقون في الشارقة إلى دراسة وضع مطبات اصطناعية، أو اتخاذ إجراءات مرورية، للحد من السرعة الزائدة على شارع الشرق، باتجاه منطقتَي الرولة وسوق الجبيل، وتحديداً بعد جمعية الشارقة التعاونية ومحطة أدنوك، مشيرين إلى تكرار الحوادث على هذا الطريق، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان البعض السيطرة على مركباتهم، وأفاد أحد السائقين بأن مركبته تعرضت لأضرار جسيمة أدت إلى اعتبارها خسارة كلية، رغم وقوفها في موقف نظامي، بسبب اصطدام سيارة مسرعة بها.

فضول

حذَّر سائقون من خطورة الضغط المفاجئ على الفرامل عند مشاهدة حوادث على جوانب الطرق، لافتين إلى أن البعض يخففون سرعات مركباتهم بصورة مفاجئة بدافع الفضول ومشاهدة الحادث، ما يؤدي إلى إرباك حركة السير وتشكّل ازدحامات، فضلاً عن زيادة احتمالات وقوع حوادث تصادم متسلسلة بين المركبات، خصوصاً على الطرق السريعة، وناشدوا بتكثيف الحملات التوعوية لتعريف السائقين بمخاطر هذه السلوكيات، والتأكيد على أهمية مواصلة القيادة بالسرعات المقررة، مع ترك مسافات أمان كافية بين المركبات.