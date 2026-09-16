خريطة المحور الرابع الجديد في دبي.. 80 كيلومتراً تربط أبوظبي والشارقة

يمتد مشروع المحور الرابع الجديد في دبي من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة، بطول إجمالي يقارب 80 كيلومتراً، ويتم تنفيذه على مرحلتين.

ويدعم المشروع حركة النقل اللوجستي، ويمر عبر عدد من المعالم والمناطق الرئيسية، من بينها مطار آل مكتوم الدولي، ومحمية المرموم الطبيعية، ومحمية الوحوش الصحراوية، ومسار قطار الاتحاد، إضافة إلى عدد من المناطق السكنية والتطويرية. ويتضمن المشروع إنشاء 72 جسراً و17 نفقاً و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، بحسب هيئة الطرق والمواصلات في دبي.



المرحلة الأولى

تمتد المرحلة الأولى من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي ـ العين، بطول يقارب 30 كيلومتراً، وتشمل إنشاء طريق عابر مكوّن من 12 مساراً في الاتجاهين، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين.

وتسهم المرحلة في خفض زمن الرحلة من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، بنسبة تصل إلى 60%، كما تخدم نحو 600 ألف نسمة، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار درهم.

وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ نحو 55 كيلومتراً ـ مسرباً من الطرق السطحية، و2.5 كيلومتر من الأنفاق، و21 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات.

كما تتضمن توسعة شارع دبي ـ العين من 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه، بين تقاطع شارع الإمارات وشارع لهباب، إلى جانب تطوير 4 تقاطعات رئيسية.

المرحلة الثانية

تمتد المرحلة الثانية من شارع دبي ـ العين إلى شارع الفاية في إمارة أبوظبي، بطول 50 كيلومتراً، وتتضمن تنفيذ طرق بسعة 12 مساراً في الاتجاهين، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين.

وتسهم هذه المرحلة في خفض زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 24 دقيقة، بنسبة 52%، كما تخدم نحو 3.1 مليون نسمة.

وتشمل المرحلة الثانية إنشاء نحو 190 كيلومتراً ـ مسرباً من الطرق السطحية، و3.5 كيلومتر من الأنفاق، و157 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات.