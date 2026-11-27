تتوقف امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2026-2027، تسعة أيام لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، من السبت 28 نوفمبر حتى الأحد 6 ديسمبر، بعد اختتام الدفعة الأولى من الاختبارات لمادة الكيمياء.

ومن المقرر أن تُستأنف الامتحانات الإثنين 7 ديسمبر المقبل، عقب إجازة عيد الاتحاد، على أن تتواصل حتى الجمعة 11 ديسمبر، وفق الجداول الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للمدارس الحكومية والخاصة المطبّقة للمنهاج الوزاري.

وكانت اللغة الإنجليزية آخر اختبارات الدفعة الأولى لعدد من الصفوف والمسارات يوم الخميس 26 نوفمبر، فيما أدّى طلبة العاشر في المسار المتقدم، والحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، امتحان الكيمياء اليوم الجمعة 27 نوفمبر. وتمثّل الأيام التسعة فترة توقف مشتركة في الجدول، فيما تختلف المدة الفاصلة بين آخر امتحان وأول اختبار بعد العودة بحسب الصف والمسار.

العلوم والفيزياء في أول أيام العودة

ويؤدّي طلبة الصفوف من الثالث إلى الثامن، والتاسع والعاشر في المسار العام، امتحان العلوم في 7 ديسمبر، وفي اليوم ذاته، يؤدّي طلبة التاسع والعاشر والحادي عشر في المسار المتقدم، والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، امتحان الفيزياء، فيما يعود طلبة الثاني عشر في المسار التطبيقي إلى اللجان لأداء العلوم التطبيقية، ويستأنف طلبة الحادي عشر في المسار العام امتحاناتهم باللغة العربية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر.

ويخوض طلبة الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم خمسة امتحانات في خمسة أيام متتالية، تبدأ بالفيزياء، تليها اللغة العربية في 8 ديسمبر، والتربية الإسلامية في التاسع منه، والدراسات الاجتماعية في العاشر منه، ثم الأحياء في الحادي عشر من الشهر ذاته.

30 سؤالاً إلكترونياً في ساعتين

واختتم طلبة الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم الدفعة الأولى بامتحان الكيمياء، الذي ضمّ 30 سؤالاً موضوعياً أجابوا عنها إلكترونياً في 120 دقيقة. وقال الطلبة عبد الرحمن حامد، ويوسف عمرو، وميثاء الشامسي، وعلياء عبد الله، وحمدان محمد، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسئلة غطّت مقرر الفصل الأول وانسجمت مع محاور الهيكل الامتحاني. وقدّروا أن نحو 80% منها جاء في متناولهم، فيما تطلّب الباقي مزيداً من التفكير.

ودعت إدارات عدد من المدارس أولياء الأمور إلى متابعة استعداد أبنائهم لاستكمال امتحانات المواد المتبقية، ومساعدتهم على تنظيم وقتهم خلال فترة التوقف، بما يوازن بين الراحة والمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد والمراجعة المنتظمة.

وحدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عطلة عيد الاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية من 2 إلى 4 ديسمبر. ووفق جدول الامتحانات، تُستأنف الاختبارات في 7 ديسمبر، فيما تحدّد كل إدارة مدرسية ترتيبات حضور الطلبة يومَي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، ومواعيد حصص المراجعة عن بُعد، إن تقرّر عقدها.