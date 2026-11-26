محمد إبراهيم - دبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي يدعم 271 طالباً وطالبة، في 55 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة وخارجها، بينهم 149 يدرسون في جامعات مصنّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.

واستعرضت الهيئة نتائج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، أمس، خلال الدورة السابعة من «قمة التعليم 2026» في دبي.

وركّزت القمة على ربط الإرشاد الأكاديمي في المدارس الخاصة بتحوّلات سوق العمل، لمساعدة الطلبة على اختيار تخصصات ومسارات مهنية تتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم وتواكب الفرص في القطاعات الواعدة.

وجمعت القمة قيادات حكومية وتربويين وخبراء من قطاعات مهنية مختلفة، إلى جانب مرشدين أكاديميين من جميع المدارس الخاصة في الإمارة، وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين المدارس والجامعات والجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، لدعم انتقال الطلبة إلى التعليم العالي وتهيئتهم لدخول سوق العمل، انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فاطمة إبراهيم بالرهيف، أن إعداد الطلبة للمستقبل يبدأ بمساعدتهم على اكتشاف نقاط قوتهم في المراحل الدراسية الأولى، وتنمية شغفهم بالمعرفة وثقتهم بأنفسهم، وتدريبهم على التكيف مع المتغيرات واتخاذ قرارات واعية بشأن تعليمهم ومستقبلهم المهني.

وأشارت إلى الدور المحوري للمرشدين الأكاديميين في وصل الطلبة بالتربويين والجامعات والقطاعات المهنية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرّف إلى خياراتهم. وأضافت أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تسعى إلى توفير التوجيه والخبرات التي تمكّن كل متعلم من المشاركة في رسم مساره ومواصلة التعلم، فيما تجمع القمة الجهات المعنية لتنسيق جهودها في هذا المجال.

واستعرضت جلسة تفاعلية الفرص التي يتيحها برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين للالتحاق بجامعات مرموقة، من بينها جامعات مصنّفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً، بما يدعم إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة قطاعات المستقبل.

ويستند اختيار المتقدمين إلى تميّزهم الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى توافق التخصص مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في دبي.

وقدّمت الهيئة جلسة تفاعلية تناولت التحوّلات في اقتصاد دبي، والمهارات التي تتطلبها المهن المستقبلية، والفرص المتاحة في القطاعات الواعدة. وركّزت ورش العمل على المعارف والمهارات والقدرات الذهنية التي يحتاج إليها الطلبة للتعامل مع هذه التحوّلات، فيما أتاح برنامج للتطوير المهني للمشاركين تعزيز قدراتهم على تقديم خدمات الدعم والإرشاد في مؤسساتهم التعليمية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتورة آمنة المازمي، أن تمكين الطلبة من اختيار مسارات تتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم وطموحاتهم يأتي في صدارة أولويات الهيئة، ضمن استراتيجية تضع المتعلم في صميم المنظومة، وتمتد برحلته التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي وما بعده. وأوضحت أن الهيئة طوّرت منظومة متكاملة للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية، تحدّد ما يُنتظر من المؤسسات التعليمية في تقديم خدمات الإرشاد منذ السنوات الدراسية الأولى وحتى التخرّج، وتساعدها على رفع جودة هذه الخدمات. وثمّنت جهود مؤسسة «آي دي بي للتعليم» في تعريف الطلبة بالفرص التعليمية والمهنية ومواكبة المتغيرات في سوق العمل.

وبحثت جلسة «من التعليم إلى التوظيف»، بمشاركة ممثلين عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومؤسسة «آي دي بي للتعليم»، سبل توثيق الصلة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتعريف الطلبة بالقطاعات والمهن المستقبلية ومتطلباتها قبل اختيار تخصصاتهم.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة «آي دي بي للتعليم»، عماد شاوي، إن المؤسسة تسهم في بناء شراكات تجمع الطلبة والتربويين والجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والأعمال، لبحث سبل تعزيز ثقة الشباب بقدراتهم ومساعدتهم على التكيف مع التحوّلات المتسارعة في التعليم والعمل. وأوضح أن فهم تطلعات الطلبة ورصد المتغيرات في القطاعين يساعدان على توجيه هذه الشراكات نحو احتياجاتهم.

وتعاونت الهيئة مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة على تأسيس «شبكة قادة التعليم العالي في دبي». وتجمع الشبكة قيادات من مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، لتعزيز تبادل الخبرات، ودعم البحث والابتكار وتنمية المهارات، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية، بما يوسّع فرص الطلبة والخريجين.

فاطمة بالرهيف:

• إعداد الطلبة للمستقبل يبدأ بمساعدتهم على اكتشاف نقاط قوتهم في المراحل الدراسية الأولى.

آمنة المازمي:

• منظومة للإرشاد الأكاديمي والمهني تبدأ من سنوات الدراسة الأولى حتى التخرّج.