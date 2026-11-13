27 مشروعاً و9 مبتكرين صغار على منصة التتويج في مهرجان العلوم

اختتمت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، تحت رعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتتويج 27 مشروعاً في مسابقتَي «الإمارات للعالِم الشاب» و«روّاد التكنولوجيا المتقدمة»، وتسعة طلبة في «تحدي المبتكرون الصغار».

وعلى مدى أربعة أيام، استضاف مركز أدنيك العين 615 طالباً وطالبة عرضوا 158 مشروعاً بحثياً وتطبيقياً. وتنوّعت التجربة بين تحديات الاكتشاف للطلبة في سنوات التعلم الأولى، وتطوير حلول لتحديات طرحتها جهات وطنية، إلى جانب مؤتمر علمي وورش تطبيقية وأنشطة تفاعلية عرّفت الطلبة وأسرهم بالتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها.

وحضر حفل الختام وزيرة التربية والتعليم سارة بنت يوسف الأميري، والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في «أسباير» والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الدكتور محمد الخميري، إلى جانب مسؤولين من الوزارة والجهات الشريكة، وأعضاء لجان التحكيم، وكوادر تعليمية وإشرافية، وأسر الطلبة المشاركين.

وأكدت سارة بنت يوسف الأميري أن إعداد جيل من العلماء والباحثين والمبتكرين هو استثمار في مستقبل التنمية الوطنية، وأن اكتشاف المواهب ورعايتها من المسؤوليات الأساسية للمنظومة التعليمية، بما يرفد سوق العمل بكفاءات تسهم في تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضحت أن تنافسية التعليم ترتبط بقدرته على تنمية إمكانات الطلبة، وفتح مسارات تنتقل فيها الموهبة من الاهتمام بالعلوم إلى إتقان البحث وإنتاج المعرفة.

وأضافت أن المهرجان يجسد تجربة وطنية تتكامل فيها جهود المؤسسات التعليمية والبحثية لتوسيع قاعدة التميز العلمي، وإتاحة فرص أوسع أمام الطلبة لخوض تجارب بحثية تتدرج في عمقها وجودتها.

وقالت إن نتائج الدورة الثامنة تكشف ما يستطيع الطلبة إنجازه حين تتاح لهم فرص اختبار أفكارهم ومناقشة نتائجهم وفق معايير علمية واضحة.

وأشارت إلى أن المشروعات والخبرات التي أفرزتها المنافسات تمثل أساساً لتطوير رعاية المواهب وترسيخ البحث والابتكار في المدارس، مؤكدة أن استدامة أثر المهرجان تتطلب الاستفادة من نتائج كل دورة لفهم قدرات المشاركين واحتياجاتهم، وتحويل الإنجاز إلى دافع لمواصلة العمل وبلوغ مستويات أعلى من الإتقان.

وهنّأت الفائزين والمشاركين، مثمنةً إسهام المدارس والأسر والشركاء في إنجاح تجربة تحتفي بالتفوق وتدعم استمراره.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد القاسم، أن المهرجان يدعم توجهات الوزارة لربط مخرجات التعليم بمهارات المستقبل، ويتيح للطلبة تطبيق معارفهم المدرسية في مشروعات وتحديات عملية، والجمع بين ما يكتسبونه في المواد الدراسية للوصول إلى حلول متكاملة.

وأوضح أن هذه التجربة تثري التعلم، وتنمّي التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي. وشدد على دور المدرسة والمعلم في استثمار خبرات المشاركة، بما يعزز قدرة الطلبة على التعلم المستقل وتطبيق معارفهم في مواقف جديدة.

وأضاف أن المهرجان يعرّف الطلبة بالتحولات العلمية والتكنولوجية وانعكاساتها على مجالات الدراسة والعمل، ويتيح لهم التفاعل مع المتخصصين والتعرف إلى طبيعة المهن العلمية والهندسية ومتطلباتها؛ ما يساعدهم على اكتشاف ميولهم واتخاذ خيارات أوعى بشأن تخصصاتهم المستقبلية.

وأكد حرص الوزارة على بناء شراكات وطنية تفتح أمام الطلبة فرص الاستفادة من خبرات بحثية وتطبيقية متخصصة، وتقرّبهم من احتياجات القطاعات المختلفة، بما يعزز استعدادهم للتحولات المهنية المقبلة. وثمّن جهود المعلمين والمشرفين في توجيه المشاركين ومساعدتهم على استثمار هذه الفرص.

وقال الدكتور محمد الخميري إن المهرجان يتيح للطلبة التعرف إلى البحث والتكنولوجيا المتقدمة، واختبار أفكارهم في مواجهة تحديات واقعية. وأوضح أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم توطد الصلة بين التعليم والمنظومة البحثية الوطنية، وتجعل مشاركة الطالب بداية لبناء مهاراته البحثية والتقنية واستكشاف مسارات تتيح له الإسهام في قطاعات المستقبل.

وأضاف أن بلوغ هذه الغاية يتطلب تطوير فرص المهرجان والاستفادة من نتائج دوراته لقياس مدى ارتباطها بالتحديات الوطنية وتطلعات الدولة، وتوجيه التجربة نحو دعم البحث والتطوير في المجالات ذات الأولوية. وأشار إلى أن مواءمة المبادرات مع طموحات الدولة المستقبلية تساعد على تحقيق أثر أعمق وأكثر استدامة.

وأعرب عن شكره لوزارة التربية والتعليم والشركاء والمنظمين والخبراء والمعلمين، ولكل من أسهم في إنجاح المهرجان وإتاحة الفرصة للطلبة لعرض مشروعاتهم وخوض هذه التجربة.

مسابقة «الإمارات للعالِم الشاب»

شهدت المسابقة تتويج 24 مشروعاً ضمن أربع فئات علمية، بواقع ستة مشروعات في كل فئة، موزعة بالتساوي بين المستوى المتوسط لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، والمستوى المتقدم لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.

فئة التكنولوجيا

المستوى المتوسط: فاز بالمركز الأول مشروع «واحة الضاد الذكية: تطبيق ذكي لتعلّم الحروف العربية» من مدرسة المطاف الحلقة الثانية بنات، وحلّ ثانياً مشروع «برج إطفاء هجين يعمل بالرغوة والماء» من نادي الإمارات العلمي، وجاء مشروع «جسر اللعب» من مدرسة النخبة في المركز الثالث.

المستوى المتقدم: نال المركز الأول مشروع «إنتيلي روفر» من نادي الإمارات العلمي، تلاه مشروع «سلسلة جارد» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع بني ياس، فيما حلّ ثالثاً مشروع «سمارت هال: نظام ذكي لمراقبة إجهاد هياكل السفن باستخدام الألياف الضوئية والذكاء الاصطناعي» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع أبوظبي للبنين.

فئة العلوم البيولوجية والبيئية

المستوى المتوسط: حصد مشروع «إيكو بريكس 2.0» من مجمع طحنون بن محمد التعليمي – مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع العين المركز الأول، وجاء مشروع «أصيص الورق المعاد تدويره الذكي» من مدرسة راشد بن حميد الحلقة الثانية بنين ثانياً، فيما حلّ مشروع «مبانٍ صحراوية مستوحاة من الطبيعة: نهج أنف الجمل» من مجمع زايد التعليمي القطاة الحلقة الثانية والثالثة ثالثاً.

المستوى المتقدم: فاز بالمركز الأول مشروع «نيوتري تونغ: اللسان الغذائي الذكي» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع أم القيوين، وحلّ مشروع «درع الجذور الحي» من مدرسة الماسة الحلقة الثانية والثالثة بنات ثانياً، وجاء مشروع «مستشعر الجذور» من مدرسة الشهامة بنات في المركز الثالث.

فئة العلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضية

المستوى المتوسط: حصد مشروع «مجهر رقمي منخفض التكلفة» من نادي الإمارات العلمي المركز الأول، وجاء مشروع «مكافحة ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية» من مدرسة دبي الوطنية البرشاء ثانياً، فيما حلّ مشروع «درع الحماية من الجريان» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ثالثاً.

المستوى المتقدم: نال مشروع «نانوفاب» من مؤسسة ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول، وتلاه مشروع «الكشف عن الفوسفات في المياه باستخدام تعلّم الآلة لتحسين تقييم جودة المياه» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع الفجيرة، فيما حلّ مشروع «نظام هجين ثلاثي المصادر لتوليد الطاقة المستدامة» من نادي الإمارات العلمي في المركز الثالث.

فئة العلوم السلوكية والاجتماعية

المستوى المتوسط: جاء مشروع «تأثير وقت الشاشة والنوم» من مجمع زايد التعليمي القطاة الحلقة الثانية والثالثة في المركز الأول، تلاه مشروع «لمسة هدوء» من مدارس دبي الخوانيج، ثم مشروع «سد الفجوة اللغوية بين الأجيال» من المدارس نفسها.

المستوى المتقدم: فاز بالمركز الأول مشروع «تقييم المعلومات قبل الكشف عن مصدر النص وبعده: أثر تصنيف المحتوى على أنه مولّد بالذكاء الاصطناعي» من مدرسة مليح بنات، وحلّ ثانياً مشروع «الواقع المعزز في الهندسة الرياضية» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع أم القيوين، وجاء ثالثاً مشروع «تحديد الاضطرابات النفسية الناتجة عن تطوّر اضطرابات الأكل لدى طلبة المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة» من مدرسة المعيريض الحلقة الثانية والثالثة بنات.

مسابقة «روّاد التكنولوجيا المتقدمة»

تُوّجت ثلاثة مشروعات بالمركز الأول، ضمن التحديات التي طرحتها جهات وطنية: مشروع «رحلات» في تحدي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومشروع «جسر–جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» في تحدي مجموعة «إيدج»، ومشروع «إيجيس-إم» في تحدي شركة الإمارات للطاقة النووية.

وطوّرت الفرق نماذج أولية وعمليات محاكاة لحلول تستجيب للتحديات المطروحة، ما أتاح للمشاركين التعامل مع احتياجات فعلية وتوظيف معارفهم في التصميم والتطوير، والجمع بين المهارات البحثية والهندسية لبناء حلول مناسبة. وقدمت المسابقة لطلبة الجامعات والخريجين الجدد تجربة تطبيقية تصل دراستهم بواقع العمل في القطاعات المعنية، وتساعدهم على اختبار أفكارهم وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطوير.

«تحدي المبتكرون الصغار»

كرّم التحدي تسعة طلبة، بواقع ثلاثة فائزين في كل فئة دراسية. ففي فئة الصفين الثالث والرابع، فازت شما هزاع سلطان راشد العزيزي من مدرسة نعمة بالمركز الأول، وحلّت ميثة أحمد مطوع محمد الخزيمي من مجمع زايد التعليمي البدية الحلقة الأولى والثانية ثانية، وجاء سيف راشد محمد الشاعر العلي من مدارس دبي الوطنية ثالثاً.

وفي فئة الصفين الأول والثاني، نال يوسف سيف الحمادي من مدرسة المرفأ المركز الأول، تلاه علي محمد عبدالله محمد المطروشي من مدرسة القرية الحلقة الأولى، ثم خلفان فهد خلفان الحساني من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية الثانوية – الفجيرة.

أما فئة رياض الأطفال الأولى والثانية، ففازت شيخة سعيد عبدالله الفلاسي من روضة ند الحمر بالمركز الأول، وحلّت شما بنت سلطان بن عبدالله بن محمد الجابري من مدرسة الشهداء 2 رياض والحلقة الأولى والثانية بنات ثانية، وجاءت عائشة سالم محمد عبدالله السويدي من المدرسة الأميركية للإبداع العلمي – ند الشبا في المركز الثالث.