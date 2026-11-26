طرحت إدارات عدد من المدارس، عقب أداء طلبة الصف الثاني عشر امتحان الرياضيات أمس، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026–2027، استبياناً لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، لتقييم تجربة الاختبارات المركزية ورصد ملاحظاتهم بشأن أداء اللجان، وتنظيم القاعات، ودور الملاحظين، وتوافر المستلزمات، ومستوى الراحة والاطمئنان أثناء الامتحان.

ودعت المدارس الطلبة إلى الإجابة بصدق عن أسئلة الاستبيان، الذي لا يطلب أسماءهم، مؤكدة أن آراءهم ومقترحاتهم تساعد في تطوير بيئة الاختبارات وتحسين تنظيم اللجان. ويتيح النموذج تحديد الصف والمسار الدراسي، واليوم والتاريخ والمادة والفترة الاختبارية، إلى جانب نوع الامتحان، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً.

ويتناول محور الملاحظين تقييم تعاملهم داخل القاعة، ومدى تأثيرهم الإيجابي في الطلبة، واستجابتهم عند الحاجة، والمحافظة على الهدوء أثناء الاختبار. كما يرصد مستوى الاستعداد والتنظيم، من خلال أسئلة عن فتح القاعات في الموعد المحدد، وحضور الملاحظين في الوقت المناسب، وتوفير الأوراق والأقلام والماء عند الحاجة.

ويطلب الاستبيان الذي اشتمل على 22 سؤالاً واطلعت عليه ”الإمارات اليوم“ من الطلبة تقييم تجهيز القاعات من حيث الإضاءة والتكييف وترتيب المقاعد، والإفصاح عن مدى شعورهم بالراحة والاطمئنان خلال الامتحان، ومستوى القلق الذي انتابهم، عبر خيارات تتدرج بين المنخفض والمتوسط والمرتفع.

ويخصص النموذج جانباً للمراجعات التي قدمتها المدارس، فيسأل الطلبة عن مدى فائدتها وتقييمهم لها، وعن وضوح دليل التقييم المدرسي المنشور على قناة «تلغرام» واطلاعهم عليه قبل الاختبارات. كما يتضمن تقييماً عاماً لتنظيم اللجان خلال الفصل الدراسي.

وأتاح الاستبيان مساحة مفتوحة للطلبة لتقديم مقترحاتهم لتطوير اللجان الاختبارية، وكتابة ملاحظاتهم بشأن المراقبة والقاعات والمراجعات وغيرها من جوانب التجربة. ويمنح هذا الجانب الطلبة فرصة لعرض تفاصيل قد لا تغطيها الأسئلة المحددة، بما يتيح للمدارس جمع ملاحظات مباشرة عن ظروف أداء الاختبارات والجوانب التي تستدعي المعالجة.