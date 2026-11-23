كشفت نتائج استطلاع لـ«الإمارات اليوم»، شارك فيه 2235 شخصاً، عبر حسابَي الصحيفة على «إنستغرام» و«إكس»، أن نحو 93% من المشاركين يؤيدون عودة مادة «التربية الأسرية» إلى المدارس لتعليم الطلبة مهارات الحياة اليومية، فيما عارض نحو 7% من المشاركين عودة المادة.

وفي التفاصيل، طرحت «الإمارات اليوم»، عبر حسابَيها على «إكس» و«إنستغرام»، سؤالاً واحداً عن إعادة مادة «التربية الأسرية» إلى المدارس لتعليم الطلبة مهارات الحياة اليومية، حيث شارك في الاستطلاع 2235 شخصاً، وأيّد نحو 93% منهم عودة المادة، مقابل نحو 7% عارضوها.

وتصدّر خيار «نعم، نحتاجها أكثر من قبل» النتائج المجمّعة بنحو 67% من إجمالي الأصوات، فيما ربط نحو 26% من المشاركين تأييدهم بتحديث محتوى المادة ليواكب متطلبات الحياة المعاصرة، وبذلك وضع أكثر من ربع المؤيدين تجديد المحتوى شرطاً لعودتها.

وكان الاكتفاء بالمواد الدراسية الحالية السبب الأبرز لمعارضة عودة المادة، إذ اختاره نحو 5% من إجمالي المشاركين، فيما رأى نحو 2% من المشاركين أن تعليم مهارات الحياة اليومية مسؤولية الأسرة.

أعلى نسبة أصوات

ووفقاً للنتائج، حصد خيار «نحتاجها أكثر من قبل» أعلى نسبة من الأصوات على المنصتين، إذ تراوحت بين 67% و68%، فيما ربط أكثر من ربع المؤيدين، في الحصيلة المجمّعة، دعمهم لعودة «التربية الأسرية» بتحديث محتواها. وتضع هذه النتيجة تصميم المنهج في صلب النقاش حول عودة المادة، بدءاً من تحديد مهارات الحياة اليومية التي يحتاج إليها الطلبة، وصولاً إلى كيفية تدريبهم على ممارستها داخل المدرسة.

وانحصرت نسبة الرافضين في 7% من إجمالي المشاركين، ورأى نحو سبعة من كل عشرة منهم أن المواد الدراسية الحالية تكفي، ويطرح هذا الموقف مسألة مدى تغطية المناهج القائمة لهذه المهارات، وما يمكن أن يضيفه تدريسها في مادة مستقلة.

نتائج المداخلات

وأظهرت مداخلات المشاركين في استطلاع «الإمارات اليوم» تأييداً واسعاً لعودة «التربية الأسرية» إلى المدارس بمنهج يقوم على الممارسة ويُدرَّس للبنين والبنات، باعتبار تدبير شؤون المنزل وإدارة المال وتحمّل المسؤوليات الأسرية مهارات مشتركة، واقترح بعضهم تسميتها «المهارات الحياتية» أو «دائرة الحياة»، وإتاحة مسارات منزلية وحرفية وفنية واجتماعية تراعي ميول الطلبة.

ودعا مشاركون إلى توسيع محتوى المادة ليشمل التغذية السليمة والعناية الشخصية والإسعافات الأولية، وإدارة الميزانية والتسوّق المسؤول، إلى جانب الطهي والخياطة وتنظيم المنزل والتعامل مع الأجهزة والأعطال اليومية. وشملت المقترحات أساسيات النجارة والسباكة والكهرباء والزراعة وصيانة المركبات.

تدريب الطلبة

وامتدت المقترحات إلى تدريب الطلبة على الحوار وإدارة الخلافات، وفهم أدوار أفراد الأسرة، واحترام الحدود الشخصية، وتحديد الأهداف والاستعداد لمسؤوليات المستقبل. وطالب مشاركون بتوعيتهم بمخاطر التنمّر والإساءة والعنف، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وطرق طلب المساعدة، وإكسابهم مهارات الاستخدام الواعي لمنصات التواصل الاجتماعي.

ووضع المشاركون التطبيق العملي في صدارة شروط نجاح المادة، مقترحين ورشاً ومشروعات ينتج فيها الطلبة أعمالاً قابلة للاستخدام من إعداد وجبة صحية إلى تصميم قطعة وخياطتها أو تنفيذ إصلاح منزلي بسيط، ورأوا أن هذه التجارب تعزّز الثقة بالنفس والاستقلالية، وتكشف المواهب والميول المهنية، وقد تمهّد لمشروعات مستقبلية. ودعوا إلى توظيف المهارات في اليوم المدرسي عبر مهام جماعية، مثل تنظيم بيئة التعلّم والمحافظة على نظافتها.

حصة أسبوعية

واقترحوا تخصيص حصة أسبوعية أو يوم محدد للمادة، والاستعانة بمعلمين متخصصين وممارسين مهنيين، والتعاون مع مؤسسات تدريبية لتوفير الخبرات والتجهيزات. وطالبوا بأن يُبنى التقييم على المشاركة وجودة الإنجاز في المشروعات، وفق أهداف واضحة ومخرجات قابلة للقياس حتى تحظى المادة بمكانة واضحة في الخطة الدراسية.

واستعاد مشاركون حصصاً أتاحت لهم التعلّم المباشر والعمل الجماعي، وأكسبتهم مهارات ظلّوا يستخدمونها سنوات، وأشار آخرون إلى أن أثر المادة تراجع حين ضاق نطاق أنشطتها أو غلب عليها الشرح النظري المعقّد، ودعوا إلى تطوير محتواها بما يلائم اهتمامات الطلبة وطرائق تعلّمهم. وربط بعضهم عودتها بتنمية الصبر والانضباط والتعاون واحترام الآخرين وتحمّل المسؤولية، وترسيخ الهوية الوطنية واللغة العربية والقيم الأخلاقية. ودعا بعض المتفاعلين أيضاً إلى تعزيز التلاوة والتجويد والوعي المجتمعي.

مراجعة كثافة المناهج

بالمقابل حذّرت أصوات محدودة من زيادة الضغط على الطلبة في ظل طول الدوام وكثرة الاختبارات والواجبات والمشروعات، واقترحت إدراج المادة ضمن الأنشطة الأسبوعية أو إحلالها محل حصص يرونها أقل ارتباطاً باحتياجات الطلبة. وذهب عدد من المشاركين إلى أن عودتها تستدعي مراجعة أوسع لكثافة المناهج وتوقيت الدوام وكفاءة التدريس ومكانة المعلم والانضباط المدرسي، والتوازن بين المعرفة النظرية والخبرة العملية. ودعوا إلى رفع مقترحات الاستطلاع إلى الجهات المعنية لدراستها وتحويلها إلى خيارات قابلة للتطبيق في المدارس.

قِيَم الموروث العربي

وأكدت مديرة المدرسة السابقة، سليمة عبيد، أهمية إعادة مادة «التربية الأسرية» بمنهج يرتكز على قيم الموروث العربي والإسلامي، ويراعي التحوّلات التقنية، ودعت إلى أن تُهيّئ المادة البنين والبنات لتأسيس أسر متماسكة ورعايتها وتحمّل مسؤولياتها والحفاظ على استقرارها، وأن تُسهم في إعداد الطلبة أكاديمياً ومهنياً للمهن الحرفية التي تستخدم أدوات وتقنيات حديثة.

وشدّدت عبيد على أن يقوم تدريس المادة على تدريب عملي متواصل، يُقيَّم فيه أداء الطلبة تراكميّاً حتى إتمام مراحل التعليم. وربطت فاعلية المنهج وجودة مخرجاته بتأهيل المعلمين مهنياً وتدريبهم قبل تولّي تدريسه، مشيرةً إلى أن تدريس المادة أُسند في السابق إلى معلمين لم يتلقّوا الإعداد المتخصص اللازم.

تحديات الجيل

ورحّبت المعلمة المتقاعدة التي عملت في مدرسة ميمونة بنت الحارث سابقاً (مارية القبطية حالياً)، منى عبدالله، بعودة مادة «التربية الأسرية» بصيغة تواكب تحديات الجيل الحالي. واستعادت دور المادة في إكساب طلبة جيلها مهارات جديدة، من إعداد أطباق متنوعة وتعلّم أساليب في الخياطة إلى تنمية مهارات التعامل مع الآخرين.

وشدّدت عبدالله على أن الحاجة اليوم ماسّة إلى تعليم الطلبة «السنع»، بما يحمله من آداب التعامل واللباقة في الحديث والتصرّف، إلى جانب إكسابهم المهارات التي تتطلّبها حياتهم اليومية، إلى جانب تزويدهم بالمهارات الحياتية التي تلائم واقعهم واحتياجاتهم الراهنة.

3 قدرات مترابطة

وقال خالد الرم، الذي درس «التربية المهنية» في الصفّين الرابع والخامس بمدرسة خالد بن وليد الخاصة بين عامَي 2001 و2003، إن المنهج ينبغي أن يبني ثلاث قدرات مترابطة لدى الطلبة، هي إدارة الذات بفهم المشاعر وضبط الانفعالات وتحمّل تبعات القرار، وبناء العلاقات بالإصغاء والتعبير عن الاحتياجات وإدارة الخلاف باحترام، وإدارة الموارد بتنظيم الوقت والمال وتقاسم المسؤوليات المنزلية.

وأولى الرم الثقافة المالية اهتماماً خاصاً، داعياً إلى تدريب الطلبة على إعداد ميزانية، والتمييز بين الحاجة والرغبة، وفهم أثر الالتزامات المالية في خيارات الأسرة. واقترح ميزانيات افتراضية، ومحاكاة مواقف حوارية، ومشروعات يشارك فيها الأهل، مع إشراك الشباب في تصميم الأنشطة وإتاحة المجال لأسئلتهم عن الحياة الأسرية. ورأى أن نجاح المادة يُقاس بقدرة الطالب على تطبيق ما تعلّمه في مواقف حياته.

كما دعا إلى أن ينطلق المنهج من قيم الأسرة الإماراتية، وفي مقدّمتها التراحم وصلة الرحم والتكافل واحترام كبار المواطنين، عبر مشروعات يحاور فيها الطلبة الآباء والأجداد ويوثّقون تجاربهم ويستفيدون منها، وشدّد على تناول التوازن بين العمل والأسرة، والاستخدام الواعي للتقنية، وخصوصية المنزل، وأثر المقارنات عبر منصات التواصل في توقعات الشباب وقراراتهم الشرائية، على أن يتدرّج المحتوى في الصفوف المتقدّمة إلى مسؤوليات الزواج والأبوّة والأمومة، وفهم احتياجات الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

منهج تطبيقي متدرّج

ورحّب محمد صلاح الفلاسي بعودة «التربية الأسرية» أو «التربية المهنية»، معتبراً أن تأهيل الطلبة لبناء أسرة وتحمّل مسؤولياتها يستحق القدر نفسه من الاهتمام بإعدادهم للدراسة والعمل. ودعا إلى منهج تطبيقي متدرّج يراعي أعمارهم ويمنح الفتيات والفتيان فرصاً متكافئة لتعلّم الحوار والتعاون وتدبير شؤون الحياة اليومية.

واستعاد الفلاسي ما تعلّمه في «التربية المهنية» من تقدير جهد الوالدين واحترام الكبير والتعاون بين الإخوة، مشيراً إلى أن أثر هذه القيم في تماسك الأسرة يتّضح كلما اتّسعت مسؤوليات الإنسان، ورأى أن أعمق أثر للمادة هو أن ينتقل الطالب من تلقّي الرعاية إلى المشاركة فيها، فيبادر إلى المساعدة، ويقدّر وقت الآخرين ويراعي راحتهم، ويحمل هذه العادات من المدرسة إلى حياته الأسرية والمهنية.

مواقف يعيشها الطلبة

وقالت المستشارة التربوية والأسرية، الدكتورة هيام أبومشعل، لـ«الإمارات اليوم»، إن قيمة مادة «التربية الأسرية» تبدأ من المواقف التي يعيشها الطلبة يومياً، من خلاف بين الإخوة إلى مسؤولية يتقاسمونها في المنزل. ودعت إلى أن تُقدَّم المادة بمنهج تطبيقي يدرّب البنين والبنات، بما يناسب أعمارهم، على إدارة الخلاف، والتعبير عن مشاعرهم، واحترام الحدود الشخصية، وطلب المساندة عند الحاجة.

واقترحت أبومشعل أن تحاكي الحصص مواقف أسرية واقعية، وأن يُقاس تقدّم الطلبة بقدرتهم على اختيار التصرّف المناسب، وشرح أسباب اختيارهم، ومراعاة أثره في الآخرين. وأشارت إلى أن دور الأسرة يكمل ما يتعلّمه الطالب في المدرسة، حين تتيح له التعبير عن رأيه، وتكلّفه بمسؤوليات تناسب عمره، وتشركه في القرارات التي تخصّه.

ولفتت أبومشعل إلى أهمية أن يتعرّف الطلبة في المراحل الدراسية المتقدّمة إلى أثر ضغوط العمل والأعباء المالية وتغيّر الظروف الصحية في الحياة الأسرية. واقترحت أن يتناول المنهج كيفية إعادة توزيع الأدوار عند مرض أحد أفراد الأسرة أو تغيّر ظروف عمله، بما يساعد الطلبة على فهم أن تماسك الأسرة يتطلّب القدرة على التكيّف مع الظروف ومساندة أفرادها عند الحاجة.

• %67 من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الحاجة إلى «التربية الأسرية» اليوم أكثر من ذي قبل.

• %26 يربطون تأييدهم لعودة «التربية الأسرية» بتحديث محتواها ليواكب متطلبات الحياة المعاصرة.