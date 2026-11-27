محمد إبراهيم - دبي

أدى طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026–2027، إلكترونياً بالكامل، بما في ذلك أسئلة الكتابة والاختيار من متعدد.

وأفاد طلبة بأن الأسئلة جاءت في مجملها سهلة وتراعي جميع المستويات، وتركّزت موضوعاتها على الاستدامة والمدن الذكية.

وقال الطلبة: عبدالرحمن عاطف سلامة حامد، وسامح علي، وعلياء حمد، ويوسف عمرو، من المسارين العام والمتقدم، إن سؤال الكتابة تطلب من طلبة المسار المتقدم كتابة نحو 200 كلمة على الحاسوب، مقابل 170 كلمة لطلبة المسار العام.

وأوضح طلبة المسار العام أن موضوع الكتابة تناول المنازل الذكية، وطلب من الطلبة مقارنة وجهتَي نظر: الأولى ترى أنها مفيدة لما توفره من وقت وطاقة، والثانية تعتبرها مكلفة، وتفضل المنازل التقليدية لبساطتها وانخفاض كلفتها، كما تناولت قطعة القراءة قضايا البيئة والاستدامة.

وأشار الطلبة إلى أن معظم الأسئلة كانت في متناول الطالب المتوسط، فيما استهدف عدد محدود منها قياس مستوى الطلبة المتميزين.

وأكدت إدارات مدرسية أن طلبة الصفوف من الـ10 إلى الـ12 خضعوا لاختبارات ورقية في الفترة الأولى، وإلكترونية في الفترة الثانية، مشيرة إلى تدريبهم على نمطي الاختبار، وأضافت أن اللجان سادها الاستقرار، ولم تتلقَّ استفسارات أو شكاوى من الطلبة.

وفي سياق متصل، طرحت إدارات مدرسية، عقب امتحان الرياضيات لطلبة الصف الـ12، أول من أمس، استبياناً موجهاً إلى طلبة الصفوف من التاسع إلى الـ12 لتقييم تجربة الاختبارات المركزية ورصد ملاحظاتهم بشأن أداء اللجان وتنظيم القاعات ودور الملاحظين، إلى جانب توافر المستلزمات ومستوى الراحة والاطمئنان أثناء الامتحان.

ودعت المدارس الطلبة إلى الإجابة بصدق عن أسئلة الاستبيان، الذي لا يتطلب ذكر أسمائهم، مؤكدة أن ملاحظاتهم ومقترحاتهم تسهم في تطوير بيئة الاختبارات وتحسين تنظيم اللجان، ويطلب النموذج تحديد الصف والمسار الدراسي، واليوم والتاريخ والمادة والفترة الاختبارية، ونوع الامتحان، ورقياً كان أم إلكترونياً.

ويتناول الاستبيان، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، ويتألف من 22 سؤالاً، تقييم تعامل الملاحظين داخل القاعات واستجابتهم لاحتياجات الطلبة، ودورهم في الحفاظ على الهدوء، كما يرصد مستوى استعداد اللجان وتنظيمها، بما في ذلك فتح القاعات في الموعد المحدد، وحضور الملاحظين في الوقت المناسب، وتوفير الأوراق والأقلام والماء عند الحاجة.

ويطلب النموذج من الطلبة تقييم تجهيز القاعات من حيث الإضاءة والتكييف وترتيب المقاعد، والإفصاح عن مستوى الراحة والاطمئنان والقلق أثناء الامتحان، وفق خيارات تتدرج بين منخفض ومتوسط ومرتفع.

كما يتضمن أسئلة عن المراجعات التي قدمتها المدارس ومدى فائدتها، وعن وضوح دليل التقييم المدرسي المنشور على قناة «تليغرام» واطلاع الطلبة عليه قبل الاختبارات، فضلاً عن تقييم عام لتنظيم اللجان خلال الفصل الدراسي.

ويتيح الاستبيان مساحة مفتوحة لكتابة المقترحات والملاحظات بشأن المراقبة والقاعات والمراجعات وسائر جوانب التجربة، بما يساعد المدارس على رصد الملاحظات التي لا تغطيها الأسئلة المحددة وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.