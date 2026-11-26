محمد إبراهيم - دبي

أدّى طلبة الصف الـ12، بمساريه العام والمتقدم، أمس، امتحان الرياضيات الذي يعد باكورة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق المنهاج الوزاري على مستوى الدولة، وسط أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللجان، ومن المقرر أن يؤدّي الطلبة اليوم امتحان اللغة الإنجليزية.

واتفق طلبة المسارين على وضوح أسئلة الجزء الورقي وتنوّعها، مشيرين إلى أن أسئلته الستة جاءت منسجمة مع هيكل الامتحان والمنهج الدراسي. وتباينت آراؤهم بشأن الجزء الإلكتروني، الذي ضمّ 20 سؤالاً تقيس مهاراتهم في الرياضيات، إذ رأى بعضهم أن فكّ رموز بعض المسائل وتحديد خطوات حلّها تطلّبا وقتاً إضافياً.

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم إنها لم تتلق أي شكاوى أو استفسارات بشأن امتحان الرياضيات، الذي أدّاه الطلبة ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027.

وفي التفاصيل، قال عدد من طلبة الصف الـ12 في المسارين العام والمتقدم إن أسئلة الجزء الورقي الستة جاءت واضحة ومباشرة، وتنوّعت في مستوياتها بما يراعي الفروق الفردية، وانسجمت مع الهيكل الامتحاني المعتمد وما درسوه في المنهاج. وتباينت تقديرات الطلبة للوقت المخصّص للامتحان، ففي حين رأى بعضهم أنه أتاح لهم الإجابة والمراجعة، قال آخرون إنهم احتاجوا إلى وقت إضافي لفكّ رموز بعض المسائل في الجزء الإلكتروني وتحديد خطوات حلّها قبل اعتماد الإجابة. وأعرب طلبة عن أملهم في أن تحافظ الامتحانات المقبلة على مستوى الوضوح الذي اتّسم به الجزء الورقي.

وأوضح الطلبة أن الجزء الإلكتروني اشتمل على 20 سؤالاً من نوع الاختيار من متعدد، وأشاروا إلى أن تحديد الإجابة الصحيحة تطلّب تدوين خطوات الحلّ على ورقة خارجية قبل اختيار الإجابة على الشاشة.

وفي تعقيبها على امتحان الرياضيات، أكدت معلمة الرياضيات، وفاء الباشا، أهمية إدارة الوقت والتدريب المستمر، مشيرة إلى أن الامتحان الإلكتروني يتطلب سرعة في فهم السؤال ودقة في اختيار طريقة الحل، وقد يرتبط ضيق الوقت بطبيعة بعض الأسئلة، أو بالحاجة إلى تطوير مهارة إدارة الوقت. ودعت الطلبة إلى الاستعداد لامتحان الفيزياء بالالتزام بالهيكل والكتاب، والتدرّب على أسئلة متنوعة من مصادر مختلفة، موضحة أن الاكتفاء بملزمة واحدة أو تكرار النماذج نفسها لا يمنحهم الخبرة الكافية، فيما يساعد تنوع التدريب على فهم الأفكار بسرعة واختيار أسلوب الحل المناسب.

وحذّرت من اليأس والإحباط، مؤكدة أن «الناجح ليس من لا يتعثر، بل من يتعلم من أخطائه ويواصل طريقه»، وأن الامتحان وسيلة لتقييم مستوى الطلبة وليس نهاية الطريق، داعية إياهم إلى التعلم من التجربة والاستعداد لما هو قادم بعزيمة وثقة بالله.