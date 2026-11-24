تنطلق غداً الأربعاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026–2027 لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، وفق جداول تحدد مواعيد الاختبارات وموادها، بالتزامن مع تطبيق ضوابط تنظم عمل اللجان وتحظر الغش وتداول الأسئلة أو الإخلال بسير الامتحانات.

ويؤدي طلبة الصفين الثالث والرابع اختباراتهم ورقياً بالحضور الفعلي إلى المدرسة، فيما تُجرى اختبارات الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر ورقياً أو إلكترونياً بحسب المادة والصف، مع إلزام الطلبة بالحضور إلى المدرسة. ويلتزم طلبة الصف الثاني عشر بإحضار حواسيبهم المحمولة، كما يؤدون اختبار اللغة الإنجليزية كتابياً وإلكترونياً.

وبحسب الجدول المعتمد، يبدأ طلبة الصف الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم امتحاناتهم بالرياضيات غداً، تليها اللغة الإنجليزية الخميس 26 نوفمبر، ثم الكيمياء الجمعة 27 نوفمبر. وتُستأنف الاختبارات بعد إجازة العيد الوطني الاثنين 7 ديسمبر بمادة الفيزياء، ثم اللغة العربية الثلاثاء، والتربية الإسلامية الأربعاء، والدراسات الاجتماعية الخميس، وتُختتم بالأحياء الجمعة 11 ديسمبر.

أما طلبة الصف الثاني عشر في المسار التطبيقي، فيبدؤون بالرياضيات التطبيقية غداً، ثم اللغة الإنجليزية الخميس، ويستأنفون الاختبارات الاثنين 7 ديسمبر بالعلوم التطبيقية، تليها اللغة العربية الثلاثاء، والتربية الإسلامية الأربعاء، والدراسات الاجتماعية الخميس. وتسمح الضوابط لطلبة الصف الثاني عشر باستخدام الحاسبة العلمية في الرياضيات والعلوم.

وحول أوقات أداء الاختبارات، اكدت ادارات مدرسية بدء امتحانات الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر عند التاسعة صباحاً وانتهاءها عند 11:30، فيما تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر عند الثانية عشرة ظهراً وتنتهي 2:30، وتُعقد اختبارات الجمعة من التاسعة إلى الحادية عشرة صباحاً.

وشددت الموجهات التي اطلعت عليها " الإمارات اليوم" على عدم قراءة المعلمين أسئلة الاختبارات المركزية، باستثناء اختبارات الصف الثالث، حيث يقتصر دور المعلم على قراءة الأسئلة من دون توجيه الطلبة إلى الإجابات. كما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة المسجلون على منهاج الوزارة اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي قطاع العمليات المدرسية.

وحظر دليل سياسة مكافحة الغش الإخلال بعمل لجان الاختبارات أو إرباك سيرها، داخل القاعات أو خارجها، وعدّه سلوكاً يمس نزاهة الإجراءات وسلامة النتائج. كما حظر إدخال أجهزة غير مصرح بها، كالهواتف والساعات الذكية والسماعات، أو استخدام وسائل إلكترونية وورقية لتبادل الإجابات، ونشر الأسئلة أو تداولها أو تسريبها، وإثارة الفوضى، وإتلاف ورقة الاختبار عمداً، والغش أو مساعدة الآخرين عليه، وانتحال صفة الغير أو تزوير الوثائق المدرسية.

وتشمل المخالفات حيازة وسائل تقنية غير مصرح بها، ومحاولة الوصول إلى معلومات عن الأسئلة والإجابات، بما في ذلك اختراق أنظمة الاختبارات الإلكترونية أو التلاعب بالنتائج، فضلاً عن الاستعانة بجهات خارجية لإنجاز مهام التعلم والتقييم القائمة على المشاريع.

وحدد الدليل عقوبة المخالفة للمرة الأولى بخصم 12 درجة من السلوك، ورصد «صفر» في المادة التي وقع فيها الغش أو إتلاف ورقة اختبارها، والحرمان من الاختبار التعويضي، واستدعاء ولي الأمر. وفي حال تكرار المخالفة، يُرصد «صفر» في جميع المواد، ويُحرم الطالب من الاختبارات التعويضية، ويُحال إلى برامج تقويم السلوك.