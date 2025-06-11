تعاون بين «الصحفيين» و«النهضة النسائية»

وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون مع جمعية النهضة النسائية بدبي، تهدف إلى تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة، تُعنى بتأهيل وتمكين الشباب، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية، وذلك في إطار مبادرات «عام المجتمع»، كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مفاهيم الهوية الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية، إلى جانب دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة لدى الفئات المستهدفة، خصوصاً فئتي الشباب والمرأة، والتعاون في تطوير وتنفيذ مبادرات تسهم في دعم خطط التنمية المجتمعية، وتوفير فرص تطوير مهني ومعرفي.

وقّعت الاتفاقية رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، ومديرة إدارة فعاليات «أجيال المستقبل» في جمعية النهضة النسائية بدبي، خولة راشد المطروشي، وذلك في مقر جمعية الصحفيين بدبي.

وأعلن الجانبان إطلاق أولى المبادرات خلال شهر يونيو الجاري، وتشمل تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات عدة، من أبرزها مهارات الإلقاء والتواصل وصناعة البودكاست، إلى جانب دورات لأصحاب الهمم، تشمل تدريباً على لغة الإشارة، وبرامج أخرى تسهم في تعزيز دمجهم المجتمعي.