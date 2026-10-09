7 دور نشر إماراتية ترسم حضورها العالمي في «فرانكفورت»

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض فرانكفورت للكتاب 2026، الذي يُقام خلال الفترة من السابع إلى 11 أكتوبر الجاري، عبر جناح يضم سبع دور نشر إماراتية، ضمن جهودها لترسيخ حضور صناعة النشر الإماراتية على الساحة الدولية، وتعزيز فرص تبادل حقوق النشر والترجمة، وبناء شراكات مهنية مستدامة مع مجتمع النشر العالمي.

وتأتي المشاركة في أحد أبرز الملتقيات الدولية لصناعة الكتاب في إطار توجّه الجمعية نحو بناء منظومة نشر إماراتية أكثر تنافسية واستدامة وانفتاحاً على الأسواق العالمية من خلال تمكين الناشرين، وتعزيز وصول المحتوى الإماراتي إلى قرّاء جدد، وربط التجارب المحلية بالاتجاهات والتحولات التي ترسم ملامح مستقبل صناعة النشر عالمياً.

ويجمع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب نخبة من الناشرين والمؤلفين والوكلاء الأدبيين والمتخصصين في صناعة الكتاب، موفراً مساحة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات.

ويضم جناح الجمعية كلاً من مجموعة كلمات، وثقافة للنشر والتوزيع، ودار ألف للنشر، ودار هاوس 101 للنشر والتوزيع، وكدل فاميلي، وشاهين للطباعة والنشر والتوزيع، ودار القمة للنشر والتوزيع، في مشاركة تعكس تنوع التجارب الإماراتية وقدرتها على إنتاج محتوى يخاطب اهتمامات مختلف القرّاء في مجالات الأدب والفكر والثقافة وأدب الطفل والمحتوى التعليمي. ويمنح الجناح الناشرين المشاركين منصة دولية؛ للتعريف بإصداراتهم ورؤاهم التحريرية أمام المتخصصين من حول العالم، واستكشاف فرص التعاون في الترجمة والنشر والتوزيع. كما تتيح لهم المشاركة بناء فهم أعمق لاحتياجات الأسواق واتجاهاتها، بما يدعم تطوير أعمالهم ويوسع نطاق وصول إصداراتهم إلى القرّاء خارج السوق المحلية.

وتعقد الجمعية على هامش المعرض سلسلة من اللقاءات مع أعضاء الاتحاد الدولي للناشرين، لمناقشة الخطوات المقبلة للتحضير للمؤتمر الدولي للناشرين في الشارقة، والعمل على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الاتحاد والجمعية، لتطوير محاور تعكس أولويات القطاع وتحولاته.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس: «يمثل معرض فرانكفورت للكتاب محطة مهمة في عمل الجمعية لتعزيز المكانة الدولية لصناعة النشر الإماراتية، وتحويل ما تمتلكه من تنوع إبداعي وخبرات مهنية إلى فرص أوسع للنمو والتعاون. فالكتاب يحمل ثقافة المجتمع ويعكس هويته، وينقل أفكاره وتجربته إلى العالم».