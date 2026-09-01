«رحلة المرأة الإماراتية».. صفحات مشرقة بإنجازات بنات الوطن

بصفحات توثق مسيرات وتجارب 139 امرأة إماراتية، وتستعرض قصص نجاح ملهمة لنخبة من النساء اللواتي تركن بصمات واضحة في مسيرة التنمية وبناء الوطن، احتفت جمعية الصحفيين الإماراتية، بمقرها في دبي، بيوم المرأة الإماراتية، إذ أطلقت خلال احتفالية خاصة كتاب: «رحلة المرأة الإماراتية.. بين الرؤية والتحديات والإنجازات والدروس المستفادة».

ويسلط الكتاب الضوء على نماذج ملهمة، ويوثق إسهامات بنات الإمارات في مختلف المجالات، بما يجعل هذه التجارب شاهدة على رحلة وطن، وقصصاً تلهم الأجيال وتفتح آفاقاً جديدة للمستقبل.

وأشادت الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم، التي حضرت الاحتفالية، بالكتاب الذي يمثل توثيقاً مهماً للذاكرة الوطنية، ويجسد تجارب وقصص كفاح للمرأة الإماراتية، تروي فصولاً من قصة الوطن، وتقدم نماذج ملهمة للأجيال المقبلة.

وقالت إن مسيرة المرأة الإماراتية امتدت عبر أجيال حافظت خلالها على القيم وأسهمت في بناء المجتمع، بينما اتسعت آفاقها مع قيام دولة الاتحاد، بفضل دعم القيادة الرشيدة، حتى أصبحت المرأة شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت أن تزامن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية مع «عام الأسرة» يؤكد الدور المحوري للمرأة في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يعكس الإرادة الراسخة لمواصلة التميز والاستمرار في الإنجاز، واصفة المرأة بأنها جزء أصيل من حكاية الوطن، وصانعة لحاضره، وصفحة مضيئة في تاريخه ومستقبله.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، فضيلة المعيني، أن مسيرة المرأة الإماراتية تمثل قصة نجاح استثنائية بدأت مع تأسيس دولة الاتحاد، وترسخت بفضل رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدعم المتواصل من القيادة، وأكدت أن جمعية الصحفيين الإماراتية تؤمن بأن الإعلام شريك رئيس في توثيق المسيرة الوطنية، وإبراز النماذج الملهمة للمرأة الإماراتية، ونقل قصص نجاحها إلى العالم، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت قائدة وصانعة للخطاب الإعلامي، وأن طموح الإمارات والمرأة الإماراتية «بلا سقف».

وتابعت المعيني: «احتفالنا ليس محطة للاحتفاء بما تحقق فحسب، وإنما انطلاقة نحو آفاق جديدة من الإنجاز والأمل. وكل عام والمرأة الإماراتية بخير، شريكة في الحاضر وصانعة للمستقبل».

ورأت إلى أن كتاب «رحلة المرأة الإماراتية» ليس مجرد صفحات توثق سير وتجارب، وإنما «حكاية وطن تروى من خلال نسائه»، لافتة إلى أهمية استمرار الإعلام في حفظ الذاكرة الوطنية، وتقديم النماذج التي تستحق أن تروى للأجيال.

توقيع

وقّعت الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم، على نُسخ من كتاب «رحلة المرأة الإماراتية» وأهدتها للحاضرات تقديراً لمشاركتهن في المناسبة، واحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها الريادي.

وأعدت الكتاب، الذي يقع في 379 صفحة، الدكتورة ولاء محمد، بينما أطلقته جمعية الصحفيين الإماراتية، بالشراكة مع مجلة «دريفن»، في مبادرة تعكس روح التعاون وتعزز دور الإعلام في توثيق ونشر قصص نجاح المرأة الإماراتية.

• 139 امرأة إماراتية وقصصهن، يحضرن في «الكتاب».

عفراء بنت حشر:

• مسيرة المرأة الإماراتية امتدت عبر أجيال، حافظت خلالها على القِيَم، وأسهمت في بناء المجتمع.

فضيلة المعيني:

• على الإعلام الاستمرار في حفظ الذاكرة الوطنية، وتقديم النماذج التي تستحق أن تروى للأجيال.