تنظّم مجموعة تيكوم، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، النسخة السابعة من مبادرة «معاً نمشي» الخيرية، غداً، في مجمّع دبي للعلوم، بهدف دعم الأطفال المصابين بمرض السكري، وتعزيز الوعي بأهمية تبني أنماط الحياة الصحية.

وتتضمن المبادرة مسيرة مجتمعية لمسافة 3.5 كيلومترات، بمشاركة العائلات ومحبي الرياضة واللياقة البدنية، إلى جانب برنامج من الأنشطة التفاعلية والعروض الحية والمسابقات الرياضية والفعاليات التثقيفية المناسبة لمختلف الفئات العمرية، وذلك من السابعة صباحاً إلى الـ12 ظهراً، وتُخصص جميع عائدات المبادرة لدعم جهود جمعية دبي الخيرية في توفير الرعاية الطبية والعلاجات المتخصصة، والمستلزمات الصحية الضرورية للأطفال المصابين بالسكري، وأكدت النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للتخطيط الاستراتيجي والتسويق رئيسة لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المجموعة، هيف زمزم، أن المبادرة تجسّد التزام المجموعة بتعزيز التكافل الاجتماعي، ونشر ثقافة الوقاية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، أن استمرار التعاون مع مجموعة تيكوم يعكس الحرص المشترك على دعم الفئات المحتاجة للرعاية الصحية، موضحاً أن عائدات المبادرة ستوجه لتلبية الاحتياجات العلاجية والطبية للأطفال المصابين بالسكري، ودعا أفراد المجتمع إلى المشاركة في المبادرة، والمساهمة في تحقيق أهدافها الإنسانية والصحية، وأعلنت الجهة المنظمة إتاحة تذاكر المشاركة عبر منصة «بلاتينوم لِست»، مع دخول مجاني للأطفال دون الخامسة.