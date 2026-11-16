سلسلة «أهل دبي».. أول الغيث 10 قصص تستحق أن تروى

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، نظّمت مبادرة «إرث دبي»، أمس، حفل توقيع أول 10 كتب من سلسلة «أهل دبي»، أحد مشاريع المبادرة التي أطلقها سموّ ولي عهد دبي بهدف توثيق تاريخ الإمارة وحفظ إرثها الثقافي والاجتماعي، وذلك بمتحف الشندغة في دبي.

وتشكّل الإصدارات الـ10 الدفعة الأولى من سلسلة «أهل دبي» التي تضم 100 كتاب سيتناول كل إصدار منها سيرة شخصية من أهالي دبي، استناداً إلى القصص والروايات التي قدّموها ضمن المشاركات المجتمعية التي استقطبتها مبادرة «إرث دبي» منذ انطلاقها، بما يتيح للأجيال المقبلة التعرّف إلى جوانب من تاريخ دبي عبر قصص أهلها.

وأكد المنسق العام لـ«إرث دبي»، أحمد سعيد الشارد، حرص المبادرة على ترجمة توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراك المجتمع في حفظ ذاكرة دبي، وإبراز ما تزخر به من قصص وتجارب، مشيراً إلى أن سلسلة «أهل دبي» تفتح نافذة على تجارب إنسانية تستحق أن تُروى وتُحفظ، لما تحمله من معرفة وقيم وخبرات.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تشريفها حفل توقيع الإصدارات العشرة الأولى من سلسلة «أهل دبي»، مثمّناً دعم سموّها المتواصل للقطاع الثقافي في دبي، وما توليه من اهتمام بالمبادرات والمشاريع التي تسهم في حفظ الإرث الثقافي والاجتماعي للإمارة.

وأضاف أن الإصدارات الأولى تُبرز تنوّع الأدوار التي اضطلع بها أهالي دبي في مختلف مراحل تطورها، وتكشف عن إسهامات امتدت إلى ميادين التجارة والتعليم والثقافة والعمل المجتمعي وغيرها، مشيراً إلى أن لكل شخصية من شخصيات السلسلة تجربة مختلفة، وأن جمع هذه السير في مشروع توثيقي واحد يقدّم صورة أوسع عن طبيعة المجتمع وتكامُل أدوار أفراده، وما قدّمه كل منهم في مجاله لخدمة الإمارة وأهلها.

وأوضح الشارد أن مبادرة «إرث دبي» تنطلق من مفهوم شامل للموروث الثقافي والمجتمعي يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للأهالي، وما ارتبط بها من عادات ومهن وعلاقات اجتماعية وتجارب إنسانية، لافتاً إلى أن الاهتمام بهذه الجوانب يُكمل جهود الحفاظ على الإرث غير المادي للإمارة، ويسهم في تقديم صورة متكاملة عن تاريخ دبي ومجتمعها والتحولات التي شهدتها عبر الأجيال من خلال توثيق محطات بارزة في حياة شخصيات عاصرتها وأسهمت في صناعتها.

وتتناول الإصدارات الـ10 سير كل من جمعة الماجد، وأحمد بن دلموك الفلاسي، وعبدالرحيم بالغزوز الزرعوني، وعبدالله بن قريش الفلاسي، والدكتورة منى جمعة البحر، إضافة إلى المغفور لهم: الشاعر محمد خليفة بن حاضر، والنوخذة محمد بن ثاني الفلاسي، ومحمد سعيد الشارد الفلاسي، وكلثم حمد السويدي، وأحمد بن ظبوي الفلاسي، رحمهم الله.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لمبادرة «إرث دبي» واهتمامها بتوثيق سير أهالي الإمارة، وحفظ تجاربهم في إصدارات تتيح للأجيال الحالية والمقبلة الاطلاع عليها، مشيرين إلى أن السلسلة تمنح هذه القصص مساحة تستحقها في ذاكرة دبي، وتعرّف القرّاء بأصحابها وما قدّموه لمجتمعهم.

ارتباط بالهوية

تواصل مبادرة «إرث دبي» العمل على جمع وتوثيق القصص والتجارب الحياتية، التي ترصد تطوّر الإمارة وحياة أهلها، وتشجيع الأفراد والعائلات على المشاركة في حفظ تاريخها الاجتماعي والثقافي، بما يعزّز ارتباط الأجيال بهويتها الوطنية ومعرفتها بموروثها.

• 100 كتاب ضمن «السلسلة» سيتناول كل إصدار منها سيرة شخصية من أهالي دبي.

أحمد سعيد الشارد:

• «المبادرة» تنطلق من مفهوم شامل للموروث الثقافي والمجتمعي، يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للأهالي.