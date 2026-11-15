أحمد سعد يضفي حالة طرب وسعادة في القرية العالمية

في أجواء من الفرح، استضافت القرية العالمية النجم المصري أحمد سعد بأولى الحفلات الغنائية للموسم الـ31، إذ أحيا أمسية حافلة بالموسيقى والطرب على المسرح الرئيس، وسط تفاعل الجمهور الذي شاركه الغناء وردّد كلمات أشهر أغانيه.

وأطرب أحمد سعد جمهوره بمجموعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحاً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، من بينها «وسّع وسّع» و«اختياراتي» و«إيه اليوم الحلو ده»، وغيرها من الأغنيات التي أضفت حالة من الطرب والسعادة امتدت طوال الحفل.

وبصوته القوي وحضوره العفوي المميز، نجح النجم المصري في إضفاء طابع خاص على الأمسية، حيث استمتع الضيوف بأداء جمع بين الموسيقى الشعبية المصرية والأغاني العربية العصرية.

وجاء الحفل، وهو من إنتاج روتانا، وبالشراكة مع إذاعة العربية 99، ضمن البرنامج الترفيهي الحافل للموسم الـ31 للقرية العالمية، والذي يضم أكثر من 40 ألف عرض وفعالية طوال الموسم.

ومع ترقب الإعلان عن المزيد من النجوم والحفلات خلال الأسابيع المقبلة، تواصل القرية العالمية تقديم تجارب ترفيهية متنوعة، تمنح ضيوفها فرصة صنع ذكريات لا تُنسى برفقة العائلة والأصدقاء، تحت شعار «عالم أكثر روعة».

• جمهور حفل أحمد سعد استمتع بأداء جمع بين الموسيقى الشعبية المصرية والأغاني العربية العصرية.