جمعية الصحفيين تستعرض تجربتها في الاستدامة المالية لجمعيات النفع العام

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، في مقرها بدبي، دورة تدريبية بعنوان «الاستدامة المالية لجمعيات النفع العام»، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مفاهيم الاستدامة المالية في عملها المؤسسي.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي السنوي للمركز التدريبي، التابع للجمعية، للإسهام في بناء قدرات الأفراد والمؤسسات، وتعزيز ثقافة الريادة والاستدامة في العمل المؤسسي والإعلامي.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، فضيلة المعيني، إلى أهمية الدورة في تعزيز الوعي حول أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة المالية، داعية إلى الاستفادة من تجربة الجمعية كنموذج ناجح في هذا المجال.

وقدّمت الدورة التدريبية، المدربة صبا حسن، وتناولت محاور عدة تتعلق بكيفية بناء مصادر دخل مستدامة، وآليات تطوير المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى استراتيجيات الشراكات الفاعلة التي تسهم في تعزيز الاستقلال المالي لجمعيات النفع العام.

وشهدت الدورة مشاركة ممثلين من جمعيات النفع العام في الدولة، إذ تم استعراض تجارب ناجحة.