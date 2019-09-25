الهنوف تمثل الإمارات في انتخابات «الأمين العام للكتاب العرب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف اتحاد كتاب مصر الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، يومي السبت والأحد المقبلين، لانتخاب أمين عام جديد للاتحاد، خلفاً للأديب الإماراتي حبيب الصايغ، الذي رحل أخيراً. وقال عضو مجلس الإدارة مدير الإعلام في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الإعلامي عبدالرحمن نقي البستكي، إن رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالإنابة، الشاعرة الهنوف محمد، ستشارك في الاجتماعات، وستمثل الإمارات فيها. وكان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب قد نعى أمينه الشاعر حبيب الصايغ، وعبر رؤساء اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب العرب، الأعضاء في الاتحاد العام، عن فجيعتهم بفقد الصايغ، الذي تولى الأمانة العامة أواخر العام للدورة الثانية على التوالي، وشهد الاتحاد العام في عهده طفرة على المستويات كافة.