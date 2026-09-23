«كلمات» تخاطب القرّاء بالخيال و«سندباد» جديد

أطلقت «مجموعة كلمات» 15 إصداراً جديداً لعام 2026، تجمع بين تجارب أدبية وفكرية عربية وعالمية، تمتد من الرواية والقصة والشعر والسيرة والنقد والترجمة إلى أدب الطفل والكتب المصورة، في عناوين تحتفي بتجارب أدباء عرب وأعمال مترجمة تنقل إلى القارئ تجارب أدبية من ثقافات متعددة.

وتعكس الإصدارات، التي جاء الإعلان عنها، تنوعاً في الموضوعات والتجارب التي تقدمها، فمن أعمال تستعيد أحداثاً تاريخية وتتتبع التجربة الإنسانية، إلى كتب تخاطب القرّاء الصغار بالحكاية والخيال، وصولاً إلى القصص المصورة، بما يتيح لقرّاء من أعمار واهتمامات مختلفة اكتشاف أشكال متعددة من الكتابة والسرد.

أصوات متنوعة

وضمت الإصدارات الجديدة رواية «القسطل – ربيع الحرب الكبرى» لحسين عبد علي، و«اللؤلؤة (The Pearl)» لمحمد العتيبة، اللذين التقيا زوار المعرض في حفلي توقيع منفصلين. إلى جانب كتاب «تشريحاً للإذعان» للكاتبة سارة بيرنستين، فيما أخذ كتاب «في منزل المؤول» للكاتب الكيني نغوغي وا ثيونغو القارئ إلى تجربته عبر السيرة.

وفي الشعر والنقد، حضرت المجموعة الشعرية «أعرف ما فكرت به في ركعة الأمس» لأحمد العلي، وكتاب «منهج الحياة.. أول الضوء آخر الموسيقى» لناظم ناصر القريشي، الذي يقدم قراءة في ديوان «أول الجسد آخر البحر» للشاعر أدونيس، كما عرضت المجموعة القصصية «وقت يسيل في الزاوية» لحسين العبري.

حكايات مختلفة

وفي أدب الطفل، أصدرت المجموعة: «كيف تصبحين مقاتلة نينجا» لميرة القاسمي، و«هل ستدخل عربة المثلجات» لنيرمين مجدي بدر، التي قدمت إطلاقاً وقراءة قصصية للكتاب خلال فعاليات «أبوظبي للكتاب»، و«صديقي الذي لا أعرفه» لهيام صفوت، و«ثلاثون دقيقة فقط» لسلمى اللحام، و«عضاضة» لأمل ناصر.

كما ضمت الإصدارات «سارق الحكايات» لنادية النجار ونورة الخوري، اللتين حظيتا بحفل توقيع خاص، و«هلوسيتو! مساعد ذكي ولكن...» لرهف السبع، الذي صاحب إطلاقه قراءة قصصية للمؤلفة.

ووسّعت «مجموعة كلمات» حضورها في مجال الكتب المصورة «كوميكس» بإصدارها الجديد «سندباد» من تأليف رالف ضومط، حيث يضيف الإصدار إلى تنوع القائمة الجديدة شكلاً مختلفاً من السرد، يقوم على التفاعل بين النص والصورة، ويوسع الخيارات التي تقدمها المجموعة للقراء عبر أنماط متعددة من الكتاب.

تطوير المحتوى

جاءت الإصدارات الجديدة لـ«مجموعة كلمات» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ضمن حضورها المستمر في معارض ومنصات النشر، إذ تؤكد المجموعة التزامها بتطوير المحتوى العربي، ودعم صناعة النشر، وتوفير كتب وتجارب قرائية قادرة على الوصول إلى جمهور متنوع، وتعزيز حضور القراءة في الحياة اليومية.

. العناوين تحتفي بتجارب أدباء عرب وأعمال مترجمة تنقل إلى القارئ تجارب أدبية من ثقافات متعددة.