«الشارقة للكتاب»: مبدعون عرب من الخليج حتى المحيط في انتظاركم

تستضيف الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 50 كاتباً ومبدعاً من 17 دولة عربية، للمشاركة في برنامج ثقافي يجمع تجارب متنوعة في الرواية والشعر والنقد الأدبي والمسرح والفنون والدراسات الثقافية والتاريخية، خلال الفترة من الرابع إلى 15 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، وتضم قائمة المشاركين من دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الدكتور سلطان العميمي، إلى جانب الروائي والقاص والشاعر علي أبوالريش، كما تشارك الروائية ريم الكمالي، والروائية نادية النجار، وتشارك أيضاً الروائية والقاصة فتحية النمر، والكاتبة والصحافية والناشرة عائشة سلطان، مؤسسة ومديرة «دار ورق للنشر»، إلى جانب الكاتب والصحافي والروائي ناصر الظاهري، صاحب الإسهامات في السرد وأدب الرحلات والصحافة الثقافية.

وفي الشعر والتراث، يحضر الدكتور شهاب غانم، الشاعر والمترجم الذي أسهم في نقل الشعر بين العربية والإنجليزية، وإبراهيم الهاشمي، إلى جانب فهد المعمري، والدكتور أحمد خوري، ويمتد الحضور الإماراتي إلى المسرح والفنون، بمشاركة الفنان الدكتور حبيب غلوم، والفنان التشكيلي والكاتب ناصر نصرالله.

كما تشارك الدكتورة سعاد سلطان الشامسي، الكاتبة والروائية وأول مهندسة طيران إماراتية، وعائشة العاجل، التي تتنوع كتاباتها بين القصة والرواية وأدب الطفل والمسرح والدراسات الإعلامية. ويستضيف البرنامج كذلك الكاتب والروائي عادل السميطي، والروائية نجلاء الشامسي، والكاتب إبراهيم المرزوقي، ويشارك الكاتب والروائي والشاعر محمد الحبسي، والكاتب والروائي والإعلامي صالح البحار، إلى جانب الروائي الشاب راكان الكعبي.

وإلى جانب المشاركات الإماراتية، يستضيف المعرض نخبة من الأدباء والفنانين العرب، من بينهم الفنان المصري خالد الصاوي، والروائي الكويتي سعود السنعوسي.

وتشمل القائمة الروائية اللبنانية نجوى بركات، والروائي السوداني الدكتور أمير تاج السر، والروائي السوداني حمور زيادة، والروائية السعودية أميمة الخميس، والروائي العراقي أزهر جرجيس، والكاتبة الأردنية سناء شعلان، والكاتب والناقد التونسي نزار شقرون.

وتضم قائمة الضيوف أيضاً الروائية الليبية عائشة إبراهيم، والكاتب والشاعر اليمني مروان الغفوري، والكاتب الموريتاني الدكتور محمد ولد أحظانا، والشاعرة البحرينية إيمان أسيري، ويشارك من الأردن الكاتب مفلح العدوان، ومن فلسطين الكاتبة والممثلة دانا دجاني، التي تجمع بين الشعر والفنون الأدائية، ومن سورية الكاتب إسلام أبوشكير، ومن مصر الروائية والصحافية نورا ناجي، والروائي والكاتب المسرحي أحمد الملواني، والكاتبة نهى داوود، المعروفة بأعمالها في أدب الجريمة والتشويق.

ومن الكويت، تحضر الروائية والشاعرة فوزية شويش السالم، والكاتبة والأكاديمية الدكتورة عالية شعيب، والشاعرة والصحافية هدى أشكناني، فيما تشارك من لبنان الروائية إيمان حميدان.

• 50 مبدعاً من 17 دولة عربية في «البرنامج».

• 4 نوفمبر المقبل تنطلق الدورة الـ45 لـ«المعرض».