17 إصداراً حديثاً على رفوف «أبوظبي للتراث»

تستعرض هيئة أبوظبي للتراث 17 إصداراً حديثاً، إلى جانب أكثر من 200 إصدار في مجالات التراث والشعر النبطي والفصيح والتاريخ والأدب، ضمن مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك في إطار جهودها لصون الموروث الإماراتي، وتعزيز حضور الهوية الوطنية في المشهد الثقافي.

وتتيح الهيئة خلال مشاركتها في المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «من صُنع الحكايات»، حتى 15 نوفمبر الجاري، إصداراتها للباحثين والأدباء والمهتمين بالتراث، وتسهم في تعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع المؤسسات والجهات المشاركة.

وتضم الإصدارات الحديثة مجموعة من المؤلفات المتخصصة في الشعر النبطي والتراث الإماراتي، أبرزها ديوان «السديري بن قنون العامري» من جمع وإعداد عبيد بن قذلان المزروعي، والجزء الرابع من «موسوعة أعلام الشعر الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة» للدكتور راشد أحمد المزروعي، والجزء الـ21 من «الموسوعة العلمية للشعر النبطي» للدكتور غسان الحسن، إلى جانب ديوان «أمير الشعراء» الذي يضم قصائد المشاركين في الموسم الـ11 من المسابقة.

وفي مجال الدراسات التراثية والشعرية، تعرض الهيئة الطبعة الثانية من كتاب «أبيات شعبية.. من مرويات الذاكرة النسائية في الإمارات» من جمع وإعداد فاطمة الهاشمي (ليالي)، والطبعة الثانية من كتاب «مختصر أوزان الشعر النبطي» للدكتور غسان الحسن.