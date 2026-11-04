حاكم الشارقة: دعم المبدعين الشباب ضرورة

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أمس، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، برئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الدكتور سلطان العميمي، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحّب سموه في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً سموه إلى الدور الكبير للثقافة والكتاب في إبراز الحركة الأدبية والتاريخية والإبداعية في المجتمع، ما يعكس ثقافته وتراثه وعاداته وتقاليده، وإبراز أهمية المعرفة والعلم كعنصر أساسي في تطور وتنمية الأفراد والمجتمعات.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم للناشئة والمبدعين في دولة الإمارات، والوقوف مع من هم في حاجة إلى تطوير قدراتهم في بداية مشوارهم الإبداعي، ما يشكل نقطة تحول في مسيرتهم، وذلك بالاستفادة من نصح وتوجيه الكتاب والأدباء.

وتناول اللقاء الكتابة الأدبية والإبداعية، وضرورة حرص الكاتب على سلامة المحتوى وتوثيقه، خصوصاً في جانب الإصدارات ذات الأبعاد البحثية والدراسات التاريخية، بما يحقق أغراض الكتابة في التثقيف والتدوين وتوثيق المعلومات لفائدة القراء والباحثين، إلى جانب التأكيد على أهمية تحري الدقة فيما يُنقل ويُكتب ويُنشر، من مصادر ومراجع، حتى تكون للكتابة قيمتها الحقيقية ونفعها للناس.

وناقش اللقاء أهمية النظر إلى الثراء الثقافي والتاريخي في مجتمع الإمارات، والتاريخ العريق للإنسان وأدبه وتراثه، واعتباره مصدراً ثرياً وغنياً لهوية ودراسات وإبداعات الكتّاب في الدولة في المجالات الأدبية المتنوعة، ما يسهم في زيادة التعريف بهم وبثقافة المجتمع داخل الدولة وخارجها.

وقدّم الدكتور سلطان العميمي ملخصاً لأنشطة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد، وفي الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الاتحاد، إلى جانب التنوع والزيادة في الإصدارات المختلفة التي تشمل الرواية والقصة والدراسات المتخصصة، والتاريخ.

كما قدم رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل للحركة الأدبية والثقافية، وتوجيهات سموه التي تسهم في الارتقاء بالحركة الثقافية والأدبية.