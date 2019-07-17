«البيئيون الصغار» يؤسس لـ «سفراء الاستدامة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انطلقت، أخيراً، النسخة الثانية من «ملتقى البيئيون الصغار» في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية بمدينة كلباء، التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، تحت شعار «كلنا سفراء الاستدامة»، التي تستمر حتى 18 من يوليو الجاري، بمشاركة مجلس الشارقة الرياضي، وأبناء الموظفات، ويستهدف برنامج الملتقى 30 طفلاً من الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً.

وقالت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، هنا سيف السويدي: «إن برنامج الملتقى يسعى إلى الإسهام في تأسيس جيل يعي قضايا البيئة المعاصرة، وتنمية روح الرقابة الذاتية لديهم، وتعزيز روح العمل الجماعي والتطوّعي، من خلال تعريفهم بالمشكلات البيئية، والدعوة إلى استخدام مواردها استخداماً سليماً، والمحافظة عليها، حيث يشكل ذلك أهمية بالغة في تنمية الوعي، وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة، وذلك من خلال فعاليات وأنشطة متنوّعة، مثل المحاضرات والورش البيئية، والمسابقات، إضافة إلى جولات داخلية وخارجية ميدانية تعريفية، ورحلات بيئية تثقيفية ترفيهية.

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تنمية القيم الأخلاقية، وترسيخ مبدأ روح الرقابة الذاتية وتحمّل المسؤولية لدى المشاركين، وتعزيز روح العمل الجماعي والتطوّعي، والتركيز على التنشئة وفق الثقافة البيئية.