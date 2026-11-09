«نكتب كي لا نصمت» تجمع علي أبوالريش وسعود السنعوسي

حل الروائيان الإماراتي علي أبوالريش، والكويتي سعود السنعوسي، ضيفين على فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال جلسة بعنوان «نكتب كي لا نصمت» شهدت نقاشاً حول علاقة الكاتب بشخصياته وقرائه، وأثر التغيرات الاجتماعية في تطور السرد، إلى جانب الفرص والتحديات التي تطرحها التقنيات الحديثة أمام الكتابة الأدبية.

وأكد أبوالريش أن الحكاية جزء أصيل من الوجود الإنساني، وأن لكل فرد روايته الخاصة التي تصنعها تجاربه وذكرياته ومواقفه، مشيراً إلى أن القصص لا تقتصر على الروائيين أو أصحاب التجارب الاستثنائية، بل تتشكل من تفاصيل الحياة اليومية.

وأضاف أن التحولات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تمد الكاتب بالتجارب والأفكار التي تغذي خياله وتساعده على بناء الشخصيات والأحداث، في حين أن البيئات التي يسودها الجمود لا تتيح القدر نفسه من التفاعل والتجدد.

من جانبه، قال السنعوسي: «في الرواية أغلب شخصياتي تتفوق عليّ في النهاية»، لافتاً إلى أنه نادراً ما يتمسك بالمصير الذي رسمه للشخصية قبل بدء الكتابة، إذ قد يقوده تطور الأحداث والبناء الروائي إلى تغيير نهايات خطط لها مسبقاً.