«صيفنا فن وإبداع» يحتفي بمواهب الجامعة القاسمية

نظمت الجامعة القاسمية معرض «صيفنا فن وإبداع» احتفاء بمخرجات البرامج والأنشطة الفنية التي نفذها الطلبة خلال الموسم الصيفي في المرسم الجامعي ومركز مهارة.

واطلع مدير الجامعة الدكتور عواد الخلف خلال افتتاحه المعرض على الأعمال الفنية المتنوعة التي أنجزها الطلبة خلال مشاركتهم في الورش والبرامج التدريبية الصيفية، التي عكست تنوع مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وتناولت أساليب وتقنيات فنية متعددة.

ويجسد المعرض مخرجات التجربة الفنية التي وفرتها الجامعة القاسمية لطلبتها خلال العطلة الصيفية، من خلال برامج جمعت بين التدريب والممارسة والتجربة المباشرة، وأسهمت في إتاحة مساحة للطلبة للتعبير عن مواهبهم وتطوير مهاراتهم الفنية، إلى جانب تعزيز روح الابتكار والثقة بقدراتهم وإمكاناتهم الإبداعية.

وأشاد الخلف بالمستوى المتميز الذي عكسته أعمال الطلبة، مؤكداً أن الجامعة القاسمية تولي اهتماماً بتنمية مواهب طلبتها، وتوفير البيئات المحفزة على الإبداع، انطلاقاً من إيمانها بأن الأنشطة الفنية والثقافية تمثل جزءاً مهماً من بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وقال إن معرض «صيفنا فن وإبداع» يعكس ما يمتلكه الطلبة من طاقات ومواهب تستحق الدعم والرعاية، كما يجسد نجاح البرامج الصيفية في تحويل فترة الإجازة إلى تجربة ثرية بالتعلم والممارسة، واكتشاف القدرات التي تمنح الطلبة فرصاً للتعبير عن إبداعاتهم وتنمية مهاراتهم، بما يعزز تجربتهم الجامعية، ويفتح أمامهم مجالات أوسع للتعلم والإنتاج والمشاركة.