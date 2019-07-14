ميريام وانجيرو تفوز بسيارة مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد آوتليت مول الإعلان عن اسم الفائز الأول في حملة تسوّق واربح، حيث فازت ميريام وانجيرو من كينيا بسيارة إنفينيتي Q30 الفخمة، وذلك ضمن السحب الأسبوعي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوّق، خلال دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي.

وعلّقت ميريام على فوزها، قائلةً: «أشكر مفاجآت صيف دبي على هذه الجائزة الرائعة، أنا سعيدة جداً لأنني حظيت بالفرصة للمشاركة والفوز. أنا أحب زيارة مراكز التسوّق خلال الصيف لأنها تقدّم تجربة غنية ومتنوعة، هذا التنوّع يمكّنني من الحصول على كل ما أريد، وأجمل ما في فصل الصيف أنه يحمل معه مفاجآت جديدة كل عام. أتمنى حظاً سعيداً لكل المتسوّقين هذا العام، وأشكر مفاجآت صيف دبي على تحقيق حلمي الذي سيغير حياتي».

ولاتزال الفرصة متاحة للمتسوّقين للمشاركة في السحب الأسبوعي والفوز بإحدى السيارات المتبقية، وذلك من خلال إنفاق 200 درهم في مراكز التسوّق المشاركة، وهي: البرشاء مول، مركز البستان، مركز المنال، الملا بلازا، أرابيان سنتر، بن سوقات سنتر، برجمان، سنشري مول، سيتي سنتر معيصم، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، الواحة سنتر، الريف مول، تايمز سكوير سنتر، ويست زون الخيل، نيو ويست زون مزهر، ونيو ويست زون مزهر 2.