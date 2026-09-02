وجهات_دبي الصيفية في محطة الختام بـ 30 مليون مشاهدة

اختتم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الموسم السادس من حملة #وجهات_دبي الصيفية، حيث نظّمها بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وأطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عام 2021، وامتدت فعالياتها من السابع من يوليو حتى 31 أغسطس الماضيين، وسلّطت الضوء على مجموعة واسعة من الوجهات والفعاليات والتجارب التي تُعزّز مكانة دبي وجهةً صيفيةً استثنائيةً، بما توفره من خيارات متنوعة تلائم العائلات والأطفال ومحبي المغامرات والرياضة والترفيه.

وشهد الموسم السادس من الحملة تفاعلاً واسعاً من السكان والزوار وصُنّاع المحتوى، في امتداد للنجاح الذي حققته #وجهات_دبي منذ إطلاقها، ودورها في تعريف الجمهور بما تزخر به الإمارة من تجارب متجددة على مدار العام، وترسيخ مكانتها مدينةً مفضلةً للعيش والعمل والزيارة.

وحققت الحملة حضوراً رقمياً واسعاً، إذ أظهرت نتائج الرصد تسجيل أكثر من 30 مليون مشاهدة، وأكثر من مليون تفاعل مع المحتوى المرتبط بها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت النتائج رصد 1100 مادة منشورة بمشاركة نحو 400 حساب لصُنّاع المحتوى والمؤثرين، بما يعكس اتساع نطاق تداول محتوى الحملة، والتفاعل معه عبر المنصات الرقمية.

وركّزت الحملة الصيفية هذا العام على إبراز التنوع الكبير الذي تتميّز به دبي خلال أشهر الصيف، من الوجهات الترفيهية الداخلية والتجارب العائلية، إلى الحدائق والوجهات المائية والأنشطة الرياضية والمخيمات والبرامج المخصصة للأطفال، إلى جانب مجموعة من التجارب والخيارات التي أتاحت للسكان والزوار الاستمتاع بصيف دبي بأساليب متنوعة.

أساليب إبداعية

وقالت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي، إن النتائج التي حققها الموسم السادس من حملة #وجهات_دبي الصيفية تعكس تنامي حضور الحملة، وقدرتها على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور، بفضل تكامل جهود الشركاء، ومشاركة مجتمع صُنّاع المحتوى في تقديم تجارب دبي الصيفية بأساليب إبداعية ومتنوعة، وأضافت: «يعكس تسجيل الحملة لأكثر من 30 مليون مشاهدة، وتحقيق أكثر من مليون تفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدى الاهتمام بالمحتوى الذي قدمته الحملة، ويؤكد أهمية السرد الإبداعي في التعريف بالتنوع الكبير الذي تتميّز به دبي، وما توفره من تجارب متجددة للسكان والزوار على مدار العام، ونواصل من خلال #وجهات_دبي تطوير أساليب مبتكرة للتعريف بهذه التجارب، بالتعاون مع شركائنا ومجتمع صُنّاع المحتوى، بما يُعزّز حضور دبي وجهةً متكاملةً ومفضلةً على مدار العام».

وشهد الموسم السادس مشاركة واسعة من صُنّاع المحتوى والمؤثرين الذين أسهموا بأساليبهم الإبداعية في التعريف بالوجهات والتجارب الصيفية في دبي، وتقديمها إلى الجمهور من زوايا متنوعة، فيما أسهم انتشار المحتوى عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام والقنوات المختلفة في توسيع نطاق حضور الحملة، وتعريف الجمهور محلياً ودولياً بما توفره دبي من خيارات صيفية متنوعة.

محتوى متجدد

من جانبها، قالت عضو اللجنة التنظيمية لحملة #وجهات_دبي الصيفية، سارة مرداس، إن الموسم السادس من الحملة ركز على تقديم محتوى متجدد يعكس تنوع التجارب التي توفرها دبي خلال فصل الصيف، ويمنح السكان والزوار خيارات واسعة لاكتشاف المدينة، والاستمتاع بما تقدمه من وجهات وأنشطة تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، وأضافت: «حرصنا خلال هذا الموسم على تقديم محتوى عملي وتفاعلي يقرّب الجمهور من التجارب الصيفية المتنوعة في دبي، سواء من خلال الأدلة الرقمية المتخصصة أو المحتوى المرئي الذي شارك في تقديمه نخبة من صُنّاع المحتوى والمؤثرين، ويعكس التفاعل، الذي شهدته الحملة، اهتمام الجمهور المستمر باكتشاف تجارب جديدة في دبي، ويحفزنا على مواصلة تطوير المحتوى بأساليب مبتكرة تصل إلى شرائح أوسع من الجمهور داخل الدولة وخارجها».

خيارات ممتعة

وسلّطت #وجهات_دبي الصيفية، خلال موسمها السادس، الضوء على باقة متنوعة من الوجهات والتجارب التي تلائم مختلف الفئات والاهتمامات، وشملت الوجهات الترفيهية الداخلية والمرافق العائلية والرياضية، إلى جانب الحدائق والوجهات المائية التي أتاحت للسكان والزوار خيارات متعددة للاستمتاع بأجواء الصيف في دبي، كما أصدر «براند دبي» ضمن الحملة مجموعة من الأدلة التفاعلية باللغتين، العربية والإنجليزية، صُممت لتسهيل اكتشاف السكان والزوار لأبرز التجارب والوجهات الصيفية في دبي، وتقديم خيارات عملية تساعدهم على اختيار الأنشطة والتجارب التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، بما في ذلك المخيمات والأنشطة الصيفية للأطفال، والتجارب الداخلية والرياضات، وغيرها من الخيارات المرتبطة بموسم الصيف.

وجاءت الأدلة والمحتوى الرقمي المصاحب لها ضمن نهج الحملة القائم على تقديم معلومات عملية ومبتكرة للجمهور، والاستفادة من المنصات الرقمية والمحتوى الإبداعي في التعريف بتنوع التجارب التي توفرها دبي، فيما شهدت الحملة تعاوناً مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء، بما أسهم في توسيع نطاق المحتوى الذي قدمته خلال الموسم، وتزامن الموسم السادس من حملة #وجهات_دبي الصيفية مع استمرار الأداء القوي لقطاع السياحة في دبي، وما تحققه الإمارة من حضور متقدم على خريطة السياحة العالمية، مدعوماً بتنوع عروضها السياحية والترفيهية، وجودة بنيتها التحتية، وقدرتها على تطوير تجارب متجددة تلائم مختلف فئات الزوار على مدار العام.

على مدار العام

مع اختتام موسمها الصيفي السادس، تواصل حملة #وجهات_دبي، التعريف بالتنوع الكبير الذي تتمتع به الإمارة، وما توفره من تجارب متجددة على مدار العام، ضمن رؤية تسعى إلى إبراز دبي مدينةً نابضةً بالحياة تجمع بين جودة الحياة، وتنوع الخيارات والقدرة المستمرة على ابتكار تجارب جديدة للسكان والزوار.

. 7 يوليو حتى 31 أغسطس الماضيين، نُظّمت حملة #وجهات_دبي الصيفية.

. 1100 مادة منشورة بمشاركة نحو 400 حساب لصُنّاع المحتوى خلال فترة «الحملة».