«صيفك ويانا» يحتضن الناشئة ومواهبهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مخيمها الصيفي، تحت عنوان «صيفك ويانا»، بهدف توفير بيئة جاذبة تحتضن الناشئة واليافعين والشباب، وتنمي قدراتهم وتقودهم نحو مواهبهم، لتحقيق الريادة في الميادين الرياضية والاجتماعية والعلمية. ويقام المخيم بمشاركة 120 ناشئاً من مختلف مراكز ناشئة الشارقة في واسط، والذيد، وخورفكان، وكلباء، ويوفر باقة منوّعة من الأنشطة والفعاليات، ضمن ستة مسارات مختلفة، تتمثل في العلوم والتكنولوجيا، والآداب واللغات، وريادة الأعمال، والرياضة بمختلف أنواعها، والفنون المبتكرة، ومهارات الحياة.

ويتضمن المخيم الصيفي أنشطة رياضية تستمر طوال أيام المخيم وهي: كرة القدم، والسباحة، وتنس الطاولة والبلياردو، إضافة إلى عدد من الورش الثقافية والفعاليات الترفيهية، التي تقدم مزيجاً متنوّعاً يتناسب مع مختلف مواهب الناشئة وتطلعاتهم.

وقالت مديرة ناشئة الشارقة بالإنابة، فاطمة محمد مشربك: «نسعى من خلال المخيم إلى توفير فرص متساوية للناشئة في جميع المراكز لاكتشاف اهتمامتهم، وتحديد نوعية الأنشطة التي يرغبون في ممارستها، وذلك من خلال تقديم باقة منوّعة من ورش العمل والدورات التدريبية».