أختان بطلتان من «تحدي القراءة» ترويان مشوارهما مع الكلمة

سلطت مواهب واعدة الضوء على علاقة الناشئة بالكتابة في عصر التكنولوجيا، ودور القراءة في اكتشاف المواهب الأدبية، وكيفية تحويل الأفكار والمشاعر والتجارب الشخصية إلى أعمال إبداعية، وذلك خلال جلسة «الكاتب والقلم»، التي نظمت ضمن البرنامج الثقافي للدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أسدل الستار على فعالياته أمس.

واستعرض المشاركون في الجلسة تجاربهم في التأليف، وأهمية تشجيع الأجيال الجديدة على التعبير عن أفكارهم بالكتابة، وذلك بحضور جمع من الشباب والطلبة.

وجمعت الجلسة الكاتب والإعلامي والمستشار الأسري، الدكتور راشد آل علي، والأختين: ريم عادل الزرعوني، بطلة «تحدي القراءة العربي» على مستوى دولة الإمارات في موسمه التاسع، ودانة عادل الزرعوني، بطلة «تحدي القراءة العربي» على مستوى الدولة في موسمه الـ10.

ورأت ريم الزرعوني أن الكتابة مهارة يمكن لأي إنسان اكتسابها وتنميتها، انطلاقاً من قدرته على التعبير عن مشاعره وأفكاره وتجاربه الشخصية، وأضافت أن امتلاك الإنسان رؤية أو طموحاً أو حلماً يمنحه مادة يمكن تحويلها إلى نص مكتوب، مشيرة إلى أن المواهب والميول تختلف بين الأشخاص، وأن كل فرد يستطيع اكتشاف المجال الذي يناسبه للتعبير عن نفسه، سواء في الكتابة الأدبية أو غيرها من أشكال التعبير.

بينما قالت دانة الزرعوني إنها آمنت بقوة الكلمة وتأثيرها في حياة الناس، وما يمكن أن تتركه من أثر إيجابي أو سلبي؛ إذ قد تسهم كلمة واحدة في بناء العلاقات أو هدمها، وإشعال الخلافات أو إنهائها، ما ألهمها فكرة روايتها «في مستودع أسرارها».

وأشارت إلى أنها بدأت بتحديد الفكرة الرئيسة للرواية، ثم انتقلت إلى بناء شخصياتها وتطويرها مع تقدمها في كتابة الفصول، لافتة إلى تأثرها بتجربة شقيقتها ريم في التأليف، إذ إن قراءة روايتها شجعتها على خوض تجربة الكتابة.

وقال الدكتور راشد آل علي إن تجربته مع الكتابة بدأت بنشر اقتباسات من كتب الحكماء والفلاسفة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتقل إلى أفكاره الخاصة ونشرها، وصولاً إلى إصدار كتابه الأول عام 2016. وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الكاتب يتمثل في الاستمرار وتطوير تجربته، وتقديم أعمال جديدة تتفوق على إصداراته السابقة، وتستقطب شرائح أوسع من القراء.

ريم الزرعوني:

• امتلاك الإنسان رؤية أو طموحاً أو حلماً، يمنحه مادة يمكن تحويلها إلى نص مكتوب.

دانة الزرعوني:

• كلمة قد تبني العلاقات أو تهدمها، وهو ما ألهمني فكرة روايتي «في مستودع أسرارها».