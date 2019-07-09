«سبيل 2020» مبادرة جديدة ضخمة من «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة فن جميل، أمس، عن دعوة مفتوحة لتقديم عروض لمبادرة سبيل 2020 التي أطلقها «إكسبو 2020 دبي». وسيكون جميع المصممين والمعماريين والفنانين والمبدعين المقيمين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الممارسين الدوليين الذين تربطهم صلة قوية بدولة الإمارات، مدعوين لتقديم تصاميم لسبل مياه مبتكرة، تكون مستوحاة من رمزية السبيل التقليدي.

وستختار لجنة من شخصيات مرموقة تصميماً، أو تصاميم، لتنفيذ عدد ضخم منها بهدف وضع تلك السبل في موقع إكسبو 2020 دبي وإرثه العمراني. والسبيل هو مورد للماء في الطرقات أو الميادين وخارج المساجد يتزود منه المارة والمسافرون. وانطلاقاً من شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة»، سيكون سبيل 2020 فرصة للمبدعين المقيمين في الإمارات لتصميم معْلَم جديد سيكون إحدى السمات البارزة لإكسبو 2020 وإرثه. وسيكون التصميم الفائز – السبيل الجديد لعام 2020 وما بعده – مورداً لتزويد الزوار بمياه الشرب. ويسعى المشروع أيضاً إلى تذكيرنا بأهمية الماء كأحد الموارد الثمينة المشتركة.

وستختار لجنة التحكيم ما قد يصل إلى ثلاثة تصاميم فائزة، وسيمنح إكسبو 2020 دبي جائزة نقدية قدرها 100 ألف درهم لكل فائز. وسيجري تجسيد هذه التصاميم الفائزة في أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي كافة «حيث من المنتظر أن يضم الموقع أكثر من 45 سبيلاً». ويفتح باب التسجيل في الدعوة المفتوحة من اليوم حتى 31 أغسطس المقبل. وفضلاً عن هذه المسابقة المفتوحة الموجهة للمصممين والمهندسين والفنانين، تضم مبادرة سبيل 2020 ثلاثة مجسّمات عامة، من تمويل إكسبو 2020 دبي، تؤدي وظيفة نوافير الشرب، سيبدعها فنانون محليون. وسيجري الإعلان عن أسماء هؤلاء الفنانين وأعمالهم المختارة بالتوازي مع الإعلان عن الفائزين بمسابقة سبيل في نوفمبر 2019.