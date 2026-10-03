مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالترجمة والمخطوطات الأندلسية والأدب الإماراتي

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر أكتوبر، سلسلة من الفعاليات الثقافية والمعرفية المتنوعة، تجمع بين المخطوطات الأندلسية والأدب الإماراتي والشعر والترجمة السمعية البصرية.

وتبدأ فعاليات شهر أكتوبر مع الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة، عبر جلسة حوارية تستكشف عالم الترجمة السمعية البصرية، وتتناول العلاقة بين روح النص وجماليات المشهد وثقافة الكلمة. وتناقش الجلسة دور الترجمة في نقل التجربة الفنية والحفاظ على هوية العمل وسياقه الثقافي، بما يتجاوز النقل الحرفي للحوار إلى إعادة صياغة المعنى، ومراعاة اختلاف اللهجات والتعبيرات.

ومن الترجمة بوصفها جسراً بين الثقافات، تأخذ المكتبة جمهورها في رحلة إلى الذاكرة الثقافية للأندلس، من خلال جلسة حوارية بعنوان «المخطوطات الأندلسية: حضورها في عالمنا المعاصر ودلالاتها الحضارية»، تقدمها الباحثة أديبة روميرو. وتسلط الجلسة الضوء على المخطوطات التي وصلت إلينا عبر القرون، ودورها في حفظ الإرث الأندلسي، وما تحمله من قيم معرفية ولغوية لاتزال حاضرة في عالمنا المعاصر، وتعقبها أمسية طربية تستحضر جماليات هذا الإرث، من خلال مختارات من أبرز الموشحات الأندلسية المغنّاة، تقدمها فرقة كورال العرب.

ويمتد البرنامج إلى الإبداع الأدبي الإماراتي، حيث تستضيف المكتبة جلسة لمناقشة وتوقيع رواية «سنوات المغر.. هوامش من سيرة الغريب» للكاتبة مريم الزرعوني، الصادرة ضمن برنامج «قلم» للكتابة الإبداعية. كما يشهد البرنامج مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية «حوش الغرباء» للأديبة الإماراتية عائشة سلطان، الصادرة عن دار المتوسط، والتي تضم 13 قصة وخاتمة جامعة.

وعلى صعيد مشاركاتها الخارجية، وانطلاقاً من جهودها في إتاحة المعرفة للجميع، تشارك مكتبة محمد بن راشد، للمرة الأولى، في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم 2026»، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، حيث تستعرض أبرز خدماتها ومبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم، بما يعزز وصولهم إلى المعرفة ويواكب احتياجاتهم.