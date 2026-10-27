عمرو دياب و«ملكة الليل» وتريفور نوح في ضيافة دبي

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامج حافل بفعاليات التصميم والفن والحفلات الموسيقية والكوميديا خلال نوفمبر المقبل، وتتزين أجندة الشهر بأسبوع دبي للتصميم في حي دبي للتصميم، وعرض تريفور نوح، وحفلات عمرو دياب وعاطف أسلم ونجوم عالميين، وتالياً إطلالة على عدد من أبرز محطات فعاليات دبي خلال الشهر المقبل.

سيُحيي المغني وعازف البيانو والملحن البريطاني الحائز جائزة ميركوري، بنجامين كليمنتين، أمسية من العزف على البيانو والغناء المنفرد في دبي أوبرا، خلال الأول من الشهر المقبل، ويمزج الفنان موسيقى البوب المبتكرة بالموسيقى الكلاسيكية المعاصرة ولمسات من الجاز، ليقدّم موسيقى تلامس المشاعر وتخرج عن المألوف.

ويوم الرابع من نوفمبر في «كوكا كولا أرينا»، سيحيي نجم البوب الروسي جوني حفلاً غنائياً منفرداً بأسلوبه المميّز في الجمع بين الموسيقى الإيقاعية الآر آند بي وموسيقى البوب والكلمات المميّزة لأغنياته.

أما في السادس من نوفمبر بدبي أوبرا، فسيُحيي عرض «ملكة الليل» التكريمي الجوال أشهر أغاني ويتني هيوستن، وسيتولى تقديمها مجموعة من المطربين، ترافقهم فرقة موسيقية حية كاملة وتشكيلات استعراضية لتقديم أشهر أعمال النجمة الراحلة.

موعد مع «الهضبة»

وسيكون جمهور دبي في السابع من الشهر المقبل على موعد مع «الهضبة» عمرو دياب في «كوكا كولا أرينا»، حيث يقدم النجم المصري أحدث إصداراته إلى جانب مجموعة من أغانيه الأيقونية على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

وستستضيف دبي أوبرا، في السابع من الشهر المقبل، أمسية «مينيستري أوف ساوند كلاسيكال» التي تعيد أشهر مقطوعات موسيقى الأندية الليلية بحلّة أوركسترالية، بمشاركة فرقة مؤلفة من 31 عازفاً، ومجموعة من المغنين في عرض متكامل للصوت والإضاءة.

وفي 13 نوفمبر سيحيي الثنائي الهولندي آنوتر، المعروف بمقطوعته ريلاكس ماي آيز بالتعاون مع آبل بليدر، أمسية موسيقية في الهواء الطلق على شاطئ فايف لوكس جي بي آر، ضمن فعاليات باشا أيكونز.

وعلي مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات، ستقدم فرقة وين تشاي ميت توست، المؤلفة من أربعة موسيقيين من ولاية كيرالا الهندية، مزيجها الموسيقي الذي يجمع بين الإندي والفولك والروك البديل، وذلك في 14 نوفمبر.

وفي اليوم نفسه، سيقدم الثنائي السويسري أدرياتيك عرضه السمعي البصري إكس (X) في أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس، في تجربة تمزج موسيقى التكنو الميلودية بعروض الإضاءة والمؤثرات البصرية، على خلفية الواجهة البحرية.

أما في 19 من الشهر نفسه، وعلى مسرح نيو كوفنت جاردن، فسيطل الممثل والمخرج وصانع المحتوى الرقمي اللبناني بسام وهبي بعرضه الكوميدي «تذكرة ذهاب فقط»، المستوحى من تجربته الشخصية في الاغتراب. وبعد عروضه في باريس وبيروت، يصل الفنان إلى دبي ليستكشف قضايا الهجرة والهوية والحنين إلى الوطن، في معالجة تستلهم تجارب الحياة بعيداً عن الديار.

وفي 20 نوفمبر سيستهلّ المغني الهندي أنوف جاين جولته العالمية من دبي، إذ سيُحيي حفلاً في الهواء الطلق على مدرج دبي ميلينيوم، في مدينة إكسبو دبي. ويشتهر جاين بأغانيه المرهفة وقدراته الصوتية.

وسيقدم مغني الأفلام الهندية سيد سريرام أعمالاً موسيقية متنوعة بلغات التاميل والتيلوغو والمالايالام والكانادا، ضمن عرضه سينج إنديا في كوكا كولا أرينا، في 22 نوفمبر.

كوميديا

كما سيكون الجمهور خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر على موعد مع الكوميدي الشهير تريفور نوح، المقدم السابق لبرنامج ذا ديلي شو الحائز جائزة إيمي، ليقدم عروضاً كوميدية مباشرة على خشبة القاعة الرئيسة في دبي أوبرا، ضمن موسمها العاشر.

وسيعود المغني الباكستاني عاطف أسلم إلى دبي بعد سلسلة من حفلاته الناجحة، ليطل مجدداً على مسرح كوكا كولا أرينا، مقدماً مجموعة من أغانيه، التي تتنوع بين العاطفية والأعمال الشهيرة من أفلام بوليوود، وذلك في 27 نوفمبر.

وفي اليوم نفسه، ولكن في دبي أوبرا، ستجتمع المغنية اللبنانية هبة طوجي وعازف الترومبيت إبراهيم معلوف، المرشح مرتين لجائزة غرامي والفائز بجائزة سيزار، في تعاون فني يحمل عنوان «على الطريقة الفرنسية». وسيمزج الحفل بين التأثيرات الموسيقية الكلاسيكية وموسيقى الجاز والأغنية الفرنسية.

تصميم

يعود أكبر مهرجان إبداعي في المنطقة إلى حي دبي للتصميم على مدى ستة أيام حافلة بالمعارض والأعمال الفنية والجلسات الحوارية والفعاليات التفاعلية، خلال الفترة من الثالث إلى الثامن من نوفمبر المقبل، فيما سيجمع معرض داون تاون ديزاين، خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر، نخبة من العلامات المتخصصة في الأثاث المعاصر والإضاءة والتصميم الداخلي.

أما معرض فنون العالم دبي فسيطل في 19 نوفمبر بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، من بينها أكثر من 275 فناناً يعرضون أعمالهم بصورة فردية، و120 معرضاً تمثل أكثر من 65 دولة.

لياقة يومية

تنطلق الدورة الـ10 من تحدي دبي للياقة، في 31 الجاري وتستمر حتى 29 نوفمبر المقبل، في مختلف أنحاء المدينة، داعية السكان والزوار لممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، وتقام جلسات اللياقة المجانية في مجموعة واسعة من قرى ومراكز اللياقة البدنية، وتشمل أبرز فعاليات هذا العام أنشطة شهيرة مثل تحدي دبي للدراجات الهوائية في الأول من نوفمبر، وتحدي دبي للتجديف وقوفاً في السابع والثامن من نوفمبر، وتحدي دبي للجري في 22 نوفمبر، ودبي يوغا في 29 نوفمبر.

• 7 نوفمبر المقبل، سيحيي «الهضبة» عمرو دياب حفلاً في «كوكا كولا أرينا».

• 27 نوفمبر المقبل، سيعود المغني الباكستاني عاطف أسلم إلى دبي.