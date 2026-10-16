«دبي للثقافة» تستشرف مستقبل الاقتصاد الإبداعي

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم النسخة الرابعة من «منتدى القوز للريادة الإبداعية» بشراكة استراتيجية مع «الخياط أفنيو»، بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والأعمال، ودورها في ابتكار نماذج جديدة لريادة الأعمال، واستشراف مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويُشكل المنتدى، الذي تستضيفه «منطقة 57» في «الخياط أفنيو» بمنطقة القوز الإبداعية، يومَي 30 و31 أكتوبر الجاري، ويرفع شعار «آفاق إبداعية - إمكانيات تتجاوز الحدود»، منصة تجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاع الثقافي والفنانين والمصممين، لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة الاتجاهات التي تعيد تشكيل مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، واستكشاف سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنمية المشاريع وتوسيع حضورها في الأسواق، كما يسلط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، ودوره في استحداث فرص استثمارية وبناء شراكات تدعم نمو الأعمال الإبداعية وتسهم في رفع مساهمتها في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

وأشارت مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة» خلود خوري، إلى أهمية منتدى القوز للريادة الإبداعية ودوره في تمكين المبدعين من اكتساب المعارف والأدوات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة والارتقاء بمشاريعهم إلى مراحل متقدمة، وهو ما ينسجم مع توجهات «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحفيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز تنافسيتها، بما يعزز مساهمة القطاع الثقافي في اقتصاد دبي، وقالت: «يُشكل منتدى القوز للريادة الإبداعية منصة تفاعلية تتيح للمبدعين اختبار أفكارهم وتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية، ما يسهم في إعداد جيل من روّاد الأعمال القادرين على المنافسة، وابتكار حلول تستجيب لتحولات السوق وتطلعات المجتمع»، وأكدت أن نجاح الأعمال الإبداعية لم يعد يرتبط بجودة الفكرة وحدها، وإنما بمدى قدرة أصحابها على فهم احتياجات السوق، وتطوير نماذج تشغيل مرنة، والاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا، والوصول إلى مصادر التمويل والشراكات المناسبة.

وستقدم النسخة الرابعة من المنتدى برنامجاً متنوعاً يضم سلسلة من الحوارات الملهمة والجلسات النقاشية و«الومضات الإبداعية»، التي تستعرض تجارب رواد أعمال نجحوا في تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، وتتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل ريادة الأعمال، والاستثمار في الإبداع، وبناء العلامات التجارية، وابتكار نماذج أعمال تنافسية، كما يناقش البرنامج دور المجتمعات الإبداعية في دعم الاقتصاد الثقافي، والفرص التي توفرها قطاعات التصميم والإعلام والألعاب الإلكترونية، إلى جانب تأثير المنصات الرقمية في نمو المشاريع، وسبل تحويل الانتشار الجماهيري إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

مسابقة

يشهد المنتدى تنظيم «مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، التي تستهدف روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها الأولى ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وسيحظى المتأهلون إلى القائمة المختصرة بفرصة عرض مشاريعهم أمام المشاركين في «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، إلى جانب لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين وشركاء المنتدى، والتي ستتولى تقييم المشاريع واختيار الفائزين.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية بقيمة 80 ألف درهم، فيما سينال الفائز بالمركز الثاني 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 30 ألف درهم. كما سيُمنح الفائزون مجموعة من الجوائز الإضافية المقدمة من شركاء المنتدى.

خلود خوري:

• نجاح الأعمال الإبداعية لم يعد يرتبط بجودة الفكرة وحدها وإنما بمدى قدرة أصحابها على فهم احتياجات السوق، والاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا.