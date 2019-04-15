جمعية الصحافيين تنظم رحلة سفاري لأعضائها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت جمعية الصحافيين رحلة سفاري لأعضائها برعاية «اتصالات»، في دبي وأبوظبي، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة 125 من الصحافيين أعضاء الجمعية وأسرهم، يمثلون المؤسسات الصحافية والإعلامية بالدولة.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، فضيلة المعينى، إن «المشاركين في السفاري من الزميلات والزملاء الصحافيين وأسرهم استمتعوا بالأجواء الجميلة، وببرنامج الرحلة الذي شمل العديد من الفقرات الشيقة، ما بين ركوب سيارات الدفع الرباعي، التي جابت بهم في الصحراء الجميلة وفوق الكثبان الرملية في رياضة شيقة، ووسط أجوء رائعة تحت سماء دولتنا الحبيبة». وأضافت المعينى أن «البرنامج شمل أيضاً رياضة التزحلق على الرمال وارتداء اللباس العربي ورسم الحناء والفلكلور الشعبي ورقصة التنورة والألعاب النارية، وفقرات أخرى عديدة استمتع بها المشاركون». وشكرت نائب رئيس مجلس الإدارة الشراكة الاستراتيجية لمجموعة «اتصالات» على رعايتها أنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة. وفى النهاية قامت المعينى بتوزيع الجوائز العينية المقدمة من شركة «اتصالات» على الفائزين، بعد إجراء السحوبات بأرقام الحاضرين في دبي وأبوظبي.