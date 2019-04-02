«ألوان الربيع».. فعاليات تلبي طموحات الأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات برنامج الربيع، الذي يُقام تحت شعار «ألوان الربيع»، ويستمر حتى 11 أبريل المقبل. ويتضمن البرنامج، الذي يُشارك فيه جميع منتسبي أطفال الشارقة، باقة من الأنشطة التي تُلبي طموحات الأطفال، وتوازي بين الجانبين الجسدي والعقلي، إضافة إلى الأشغال اليدوية وفن إعادة التدوير، في حين سيكتشف الأطفال أسرار فصل الربيع وألوانه، من خلال القصص المبسطة التي تجذب خيالهم وإبداعهم، فضلاً عن الورش العلمية كورشة الكيميائي الصغير، وشاحن الطاقة الشمسية، وورش توعوية عن التسامح.