روائيتان تكشفان أسرار افتتان القرّاء بالشخصيات الشريرة

ناقشت الروائيتان، الأميركية كارين ديون والبريطانية إليزابيث مور، أسباب افتتان القرّاء بالشخصيات الشريرة والنرجسية في الأدب، مؤكدتين أن جاذبيتها لا تنبع من أفعالها القاسية، بل من الفضول لفهم دوافعها النفسية وتناقضاتها الإنسانية، وذلك خلال جلسة «في أعماق العقول الخطرة» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

وأوضحت ديون، مؤلفة روايتَي «ابنة ملك المستنقع» و«الأخت الشريرة»، أن بناء الشخصيات المظلمة يتطلب التعمق في دوافعها، والظروف التي شكّلت سلوكها، مشيرة إلى أن الشخصية الروائية المقنعة لا تُبنى من خلال أفعالها وحدها، بل عبر الكشف عن طريقة تفكيرها وعلاقاتها بالآخرين، وشددت على ضرورة أن يخدم تصوير العنف تطور الأحداث وفهم الشخصيات، لا أن يكون مجرد وسيلة لإثارة الصدمة.

وقالت مور، مؤلفة رواية «الرجل في الطابق الأوسط»، إن الشخصيات المظلمة ليست بعيدة عن الواقع، إذ يمكن أن نصادف أصحاب هذه السمات في محيط الأسرة والعمل والعلاقات الاجتماعية، من دون إدراك دوافعهم الحقيقية.