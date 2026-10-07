مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة يعود بـ 150 فعالية

يشهد «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026» أكثر من 150 فعالية على مدار أربعة أيام، تجمع بين ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية والنقاشات والعروض الحية، وتغطي مراحل صناعة الرسوم المتحركة والقصص المصورة، من تطوير الفكرة والشخصيات والسرد البصري، إلى الإنتاج والنشر والتمويل والتوزيع والوصول إلى الأسواق.

وتقدم الدورة الرابعة، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» في «الجادة» بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 الجاري، للفنانين وصنّاع الرسوم المتحركة ورسامي القصص المصورة والكتّاب ورواة القصص الطموحين، برنامجاً يجمع بين تطوير المهارات الإبداعية والتطبيق العملي والحوار المباشر مع محترفي الصناعات الإبداعية، ويتيح لهم التعرف إلى المسارات التي تنتقل عبرها القصة والشخصية من الصفحة والرسم إلى الشاشة والمنصات والمنتجات المختلفة.

ويتوزع البرنامج على مسارين متكاملين للرسوم المتحركة والقصص المصورة، يكشفان مراحل صناعة العمل الإبداعي والمساحات التي يلتقي فيها المجالان، وكيف يمكن للشخصية أو القصة أن تنتقل من الصفحة إلى الشاشة، ومن الرسم إلى التصميم ثلاثي الأبعاد، وأن تتطور عبر أشكال ومنصات متعددة.

• 22 إلى 25 أكتوبر الجاري تنظم الدورة الرابعة لـ«المؤتمر».