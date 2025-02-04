أسبوع دبي للموضة يتذكر «المهندسة الملهمة» زها حديد

في يومه الثاني، شهد أسبوع دبي للموضة برنامجاً حافلاً بالفعاليات، إذ سلّط الضوء على نخبة من المصممين الناشئين والمشهورين، علاوة على أزياء مستلهمة من إبداعات المهندسة الراحلة زها حديد.

وفي حين أسهم العرض المشترك الذي قدّمه معهد نيويورك للأزياء وكلية «لندن سكول تريندز» في دعم مواهب جديدة واعدة، كانت «باولو سيباستيان» العلامة الأسترالية الأولى التي يستضيفها أسبوع دبي للموضة، وقدّمت علامة «وينسانتو» مجموعة أزياء جمعت بأسلوب مبتكر بين إبداع التصميم الباريسي والإرث الثقافي العريق، في حين أطلت علامة المصمم اللبناني أنطوان قارح بتشكيلة مميزة من الأزياء الراقية.

واختتمت «فيلفيتي كوتور» برنامج اليوم الثاني مع مجموعة أزياء تكرّم تصاميم الراحلة زها حديد ذات الرؤية المستقبلية الملهمة.

وتتواصل عروض أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، في الحي الإبداعي حتى الغد.

جيل جديد

وسلّط معهد نيويورك للأزياء بالشراكة مع كلية «لندن سكول تريندز» الضوء على الجيل الجديد من المواهب الناشئة في عالم الموضة، وأسهم في تقديم هذا العرض المشترك بعنوان «Launchpad» مجموعة من المصمّمين الشباب الذين يجسّدون التنوّع الثقافي الذي تتغنّى به الهند لاستعراض مجموعات مبتكرة تجمع بين الأزياء الفاخرة والمستدامة في الوقت نفسه، وألقت المجموعة المؤلفة من 40 قطعة الضوء على الحرف اليدوية التقليدية، مثل المنسوجات اليدوية والتطريزات الفاخرة والتصاميم الأنيقة والعصرية، أمام جمهور عالمي، بحرفية عالية وباستخدام أقمشة صديقة للبيئة وتصاميم بلمسات مبتكرة.

ويعد هذا العرض دليلاً على التزام أسبوع دبي بدعم المواهب الناشئة، بما يسهم في رسم مستقبل قائم على التنوّع وإتاحة الفرص في قطاع الموضة.

علامة أسترالية

وأطلت «باولو سيباستيان» في أسبوع دبي للموضة بصفتها العلامة الأسترالية الأولى التي توجد في هذا الحدث البارز، من خلال عرض أزياء لنخبة مختارة من المدعوّين، وجسّدت مجموعة خريف وشتاء 2025 الأسلوب الذي يتفرّد به المصمّم صاحب هذه العلامة المرموقة، إذ يجمع بين الرومانسية والأناقة العصرية والتصاميم الساحرة والتول الخفيف والتفاصيل التي تحاكي قصصاً من نسج الخيال، وعكست كلّ قطعة في المجموعة الحرفية العالية التي يتمتّع بها المصمّم الذي نجح في إضفاء لمسة من الابتكار والحداثة على القطع التقليدية، ونقل الجمهور إلى عالم آسر.

أسلوب شاعري

بينما سلّط أنطوان قارح الضوء بأسلوب شاعري بامتياز على التناغم بين النور والظلمة، من خلال مجموعته الجديدة، واستمدّ المصمّم إلهامه من الظلال التي ترافق الإنسان دائماً، مؤكداً أهميتها في التصاميم وأثرها في المظهر العام والأبعاد الظاهرة من مختلف الزوايا.

وأضفى أنطوان قارح، صاحب العلامة الشهيرة، لمسات من الواقعية والحيوية على كلّ قطعة من خلال تفاصيلها المتناقضة والمتقنة ببراعة عالية والأقمشة المنسدلة، بما يعكس سحر الجمال الأخاذ وسلاسة الحركة، وكانت المجموعة تعبيراً شاعرياً عن المفاهيم المجرّدة التي تؤثر في تجارب الأفراد ونظرتهم للحياة، إذ جمعت بإتقانٍ بين إبداع الفن وحرفية الأزياء الراقية.

رقي من المخمل

وقدّمت علامة «فيلفيتي كوتور» مجموعة أزياء استثنائية، في احتفاء بإبداع الراحلة زها حديد، مستلهمة من تصميمها لمركز حيدر علييف الثقافي في مدينة باكو الأذربيجانية، ومزجت المجموعة بين الهندسة وتصميم الأزياء بأسلوب مبتكر، إذ ترجمت الأشكال الهندسية الانسيابية والتصاميم الحيوية إلى أزياء راقية مصنوعة من الشيفون والمخمل، بألوان الأبيض والأسود والرمادي والفضي.

وامتازت الأزياء المعروضة بالتطريزات اليدوية التي زيّنت أطراف الملابس، في انسجام تام مع أدق تفاصيل الهيكلية الأساسية لمركز حيدر علييف الثقافي، وانعكاس جلي للرقي في التصميم. وكانت المجموعة تكريماً لإبداع المصممة الراحلة زها حديد ورؤيتها المستقبلية، التي تنعكس اليوم من خلال أزياء عصرية تحتفي بالابتكار والتفرّد في الأسلوب.

لمسة باريسية

أبهر المصمّم فيكتور وينسانتو صاحب علامة «وينسانتو»، التي تُعدّ جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، والتي يقدّمها الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة، الحضور بمجموعته الجديدة، وأضاف تفاصيل مستوحاة من الطابع العام لمطعم «Georges» الشهير إلى تصاميمه، مبرزاً أسلوبه الخاص بلمسة باريسية عصرية.

وعكست المجموعة النقشات الزاهية التي تشتهر بها تصاميم وينسانتو، بألوان راقية تضمّنت البيج والوردي والبني والأسود والأبيض، وتطريزات منفّذة بحرفية ومستوحاة من الفن الحديث لتزيين السراويل والقمصان والفساتين، ونجح العرض في الجمع بامتياز بين الموضة ورواية القصص، تأكيداً على القدرات التي يتمتّع بها المصمّم.

• العروض سلطت الضوء على نخبة من المصمّمين الناشئين والمشهورين.