«أسبوع دبي للتصميم» يعود بمزيد من البهجة والألوان

محمّلة بالكثير من الإبداعات والأعمال التركيبية المعاصرة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ12 من أسبوع دبي للتصميم، التي تستمر في حي دبي للتصميم حتى الثامن من الشهر الجاري.

ويطل أسبوع دبي للتصميم، الذي يُنظم تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عبر أقسامه المتنوعة، بإبداعات لمصممين وعلامات تجارية من حول العالم، سواء تصاميم الأثاث والإضاءة المبتكرة، ضمن «داون تاون ديزاين»، أو التصاميم الإماراتية ضمن معرض المصممين الإماراتيين، فضلاً عن العمل الفائز ضمن «أشغال مدنية»، وقسم «أبواب» وغيرها الكثير في أسبوع دبي للتصميم الذي يقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة».

وعلى مدى أكثر من عقد، جمع الحدث المصممين والمعماريين والممارسين في المجالات الإبداعية والجمهور من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وخلال دورة 2026 يسلط الضوء على الدور الذي يمكن للتصميم أن يؤديه في تعزيز التواصل في وقت تشهد طرق التفاعل والعمل والتواصل تحولات متسارعة.

وستتناول المشاريع المشاركة في مختلف أنحاء البرنامج التجارب واللقاءات والعلاقات التي تتشكل حول التصميم، بدءاً من المساحات التي يجتمع فيها الأفراد واللغات التي يستخدمونها، وصولاً إلى الأشياء والمواد والأنظمة التي تشكل الحياة اليومية، ويتجسد هذا التوجه من خلال برنامج متنوع يضم المعارض والتكليفات والتركيبات الفنية والجلسات الحوارية وورش العمل والفعاليات العامة، ويغطي مجالات العمارة والتصميم والحرف والتكنولوجيا واستكشاف المواد.

«داون تاون ديزاين»

ويعود «داون تاون ديزاين»، الذي يمثل الحدث الرئيس في أسبوع دبي للتصميم، بمجموعة من الإبداعات الراقية والمبتكرة. وقالت مديرة المعرض، ميت ديجن كريستنسن، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»: «نحاول في كل عام تقديم المعرض بطريقة مختلفة، فنحب كسر التوقعات والمألوف، فضلاً عن تقديم التصاميم المعاصرة وعالية الجودة والمبتكرة، إذ كانت التصاميم تميل في السنوات الأخيرة إلى ألوان البيج والبساطة، وأردت هذا العام جلب مزيد من البهجة والألوان كدليل على التعافي والعودة إلى الحياة».

وأضافت كريستنسن، في تصريح سابق، أن أكثر ما قد يكون لافتاً هذه النسخة المساحة المؤقتة التي تقدمها مجموعة ميمفيس، وهي حركة تصميمية ظهرت في ثمانينات القرن الماضي، مبينة أن المعرض يضم 156 مصمماً وعلامة تجارية عارضة، وسيكون هناك أكبر عدد من المشاركين في البرنامج المصاحب للمعرض، بما في ذلك الأنشطة والتجارب المختلفة.

علامات عالمية

ويقدم داون تاون ديزاين مجموعة متنوعة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال التصميم إلى جانب المواهب الإقليمية والتجارب الغامرة وبرنامج مصاحب من الجلسات الحوارية وفعاليات التواصل والتجارب الإبداعية. وتشمل المشاركة الإقليمية برنامج تنوين للتصميم التابع لتشكيل في دبي، وهو برنامج تطوير مكثف للمصممين الناشئين العاملين في دولة الإمارات، وزمالة صناع الأثاث في أبوظبي، التي تقدم نماذج أولية لأثاث جاهز للطرح في السوق من دفعة 2026، و1971 مركز للتصاميم في الشارقة، التي تتعاون مع مجموعة سيلا لتقديم تجربة مكانية تفاعلية.

أما مسابقة التصميم السنوية الخاصة بأسبوع دبي للتصميم للفضاءات العامة، «أشغال مدنية»، فتدعو المعماريين إلى استكشاف الكيفية التي يمكن للتصميم من خلالها تشكيل الحياة المدنية. وتستكشف المسابقة في 2026 موضوع «مناخات المكان»، وتتأمل كيفية الشعور بالمساحات قبل إدراكها بوعي، فالضوء ودرجة الحرارة والصوت والمواد وتسلسل المساحات تشكل تجربتنا للمكان، وتؤثر في مشاعرنا وحركتنا واجتماعنا وعلاقاتنا مع الآخرين.

«أبواب»

يواصل «أبواب»، أحد برامج التكليف الرئيسة في أسبوع دبي للتصميم، دعم الممارسين من مختلف أنحاء غرب وجنوب وشرق آسيا والقارة الإفريقية من خلال موضوع سنوي يعكس السياقات الإقليمية والعالمية الراهنة، ويتطور في عام 2026 ليصبح معرضاً جماعياً، مبتعداً عن الأجنحة الفردية ليجمع عدداً من الممارسين والمبدعين ضمن بيئة مشتركة. وتحت عنوان «بعبارات أخرى» تستكشف نسخة هذا العام اللغة باعتبارها أكثر من مجرد شيء يُنطق أو يُكتب، بل باعتبارها شيئاً يُصمم ويُختبر ويعاد تشكيله باستمرار. ومن اللافتات والرموز وواجهات المستخدم إلى الإيماءات والروايات الشفهية، يتناول المعرض الطرق المتعددة التي يتم من خلالها إيصال المعنى وتذكره وترجمته، وأحياناً إساءة فهمه، وكيف يمكن لهذه العمليات أن تتخذ أشكالاً من خلال التصميم البصري والمكاني والصوتي.

أما التركيبات الفنية فستحول حي دبي للتصميم إلى منصة للتركيبات واسعة النطاق والتدخلات الخاصة بالموقع، بما يتيح أساليب تجريبية في العمارة والمواد والتكنولوجيا والحرف ضمن المساحات العامة.

كما سيقدم أسبوع دبي للتصميم برنامجاً متنوعاً من المعارض والفعاليات في مختلف أنحاء حي دبي للتصميم، يغطي العمارة والحرف والبحوث الثقافية والتكنولوجيا والتجارب الغامرة.

ورش عمل ومحاضرات

يقدم أسبوع دبي للتصميم فرصاً عملية لاستكشاف مهارات وأفكار جديدة في مجموعة متنوعة من التخصصات، ويرحب البرنامج بالمحترفين والمبدعين الطموحين والمشاركين المهتمين من مختلف الأعمار ومستويات الخبرة، ويجمع مجموعة من الممارسين والمؤسسات، كما يعود منتدى داون تاون ديزاين ببرنامج من الجلسات الحوارية المباشرة والكلمات الرئيسة، بمشاركة مصمم الديكور والمهندس المعماري الشهير، تريستان أوير، متحدثاً رئيساً، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات التصميم والعمارة والصناعات الإبداعية في المنطقة.

• 5 أيام تتواصل فيها فعاليات النسخة الـ12 من «دبي للتصميم».

• دورة 2026 تسلط الضوء على الدور الذي يمكن للتصميم أن يؤديه في تعزيز التواصل.