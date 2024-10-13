إطلالة المعطف الأحمر «البوردو».. أناقة وفخامة

يطل المعطف باللون الأحمر البوردو في شتاء 2024/2025 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.

وذكرت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن البوردو هو لون أحمر مشبع يمتاز بطابع جذاب، ويتحلى في الوقت ذاته بالرقي والفخامة، مشيرة إلى أنه يضفي على المظهر طابعاً مشرقاً ومبهجاً يكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأضافت أن المعطف باللون الأحمر البوردو يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وحذاء رياضي. كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق المعطف باللون الأحمر البوردو مع بنطال قماشي يكتسي بإحدى درجات البيج أو الكريمي مع حذاء أنيق.