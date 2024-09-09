للوقاية من متاعب الظهر.. إرشادات مهمة لموظفي العمل المكتبي

أفادت الرابطة الألمانية للسلامة والصحة المهنية بأن مقعد المكتب المناسب يقي من آلام الظهر ومتاعب العمود الفقري لدى موظفي العمل المكتبي.

وأوضحت الرابطة أن مقعد المكتب المناسب ينبغي أن يتيح ما يعرف بـ«الجلوس الديناميكي»، أي الحركة أثناء الجلوس، فعلى سبيل المثال ينبغي أن يكون مسند الظهر قابلاً للحركة بحيث يمكن إرجاع الظهر إلى الخلف، كما ينبغي أرجحة الحوض إلى الأمام والخلف من حين إلى آخر.

وينبغي أن تكون وسادة الجلوس قابلة للضبط من حيث الارتفاع بحيث يمكن ضبطها بما يتماشى مع ارتفاع المقعد، كما يجب ضبط مسند الذراع على نفس ارتفاع المكتب بحيث يستقر عليه العضد (الجزء العلوي من الذراع) أثناء العمل، ما يخفف العبء الواقع على الكتف.

ومن المهم أيضاً إجراء تمارين الإطالة والتمدد بانتظام، مع مراعاة النهوض والمشي من حين لآخر، لتجنب وضعيات الجلوس المتصلبة، التي تؤثر بالسلب على العضلات والأقراص الفقرية والدورة الدموية.