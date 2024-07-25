الزنك سلاح الوقاية من الالتهاب الرئوي

نصح خبراء مركز «الصحة» في ألمانيا بضرورة الانتباه إلى مستوى الزنك في الجسم، مشيرين إلى أنه يحمي من الالتهاب الرئوي، ويقي من بكتيريا المكورات الرئوية، التي تُعد من أبرز أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي، وهي تنتقل عبر السعال والعطس.

وأوضح خبراء المركز أن الزنك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة المناعة ومقاومة الالتهابات البكتيرية، ومصادره الغذائية تتمثل في لحم البقر والجبن والحليب والبيض ورقائق الشوفان والعدس والمكسرات مثل الكاجو والجوز البرازيلي. كما أن تناول كمية جيدة من فيتامين C يؤدي إلى تعزيز امتصاص الزنك (على غرار الحديد).