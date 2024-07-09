تحذير لمرضى الحساسية: تخيروا بعناية كريم الوقاية من الشمس

حذّرت المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية الذين يعانون الحساسية أو حب الشباب أو التهاب الجلد العصبي، من استخدام كريمات الوقاية من الشمس المحتوية على مرشحات الأشعة فوق البنفسجية العضوية والكيميائية، لأنها قد تتسبب في تهيج الجلد وظهور استجابات تحسسية.

وأضافت المؤسسة أن من الأفضل لمرضى الحساسية استخدام كريمات الوقاية من الشمس المحتوية على مرشحات الأشعة فوق البنفسجية المعدنية والفيزيائية، مثل أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك. كما أكدت المؤسسة ضرورة تطبيق كريم وقاية من الشمس يخلو من المواد الحافظة والأصباغ والمواد العطرية.