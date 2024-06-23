«البرمودا» تتألق في موسم الصيف

يتربع الشورت البرمودا القماشي على عرش الموضة النسائية في صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة مريحة تغلفها الأناقة.

وأوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن الشورت البرمودا القماشي يأتي بطول يصل إلى الركبة، كما يمتاز بقصة واسعة ومريحة.

وأضافت أن الشورت البرمودا القماشي يمتاز بتنوع إمكانات التنسيق، إذ يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع توب أنيق وبليزر وحذاء بإبزيم الكاحل. كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الشورت البرمودا القماشي مع تي شيرت أو قميص كتان ذي قصة واسعة وحذاء رياضي.