تحذير من ارتداء الحذاء الرياضي دون جورب

حذرت مجلة «Stylebook» المتخصصة في مجال الأزياء والصحية من ارتداء الحذاء الرياضي دون جورب، نظراً لزيادة إفرازات العرق مقارنة بارتداء جورب.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن زيادة إفرازات العرق تتسبب في تكاثر البكتيريا والجراثيم، ومن ثم الإصابة بالتهابات بكتيرية وعدوى فطرية مثل فطريات الأقدام.

ويسري ذلك على الأحذية الرياضية المصنوعة من «الكانفاس» أو الجلد، وكذلك على الأحذية الرياضية التي يتم ارتداؤها عند ممارسة الرياضة، أو التي يتم ارتداؤها في أنشطة الحياة اليومية.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية، ينبغي ارتداء جورب مصنوع من خامة جيدة التهوية مثل القطن، مع مراعاة غسل الحذاء الرياضي من حين إلى آخر، وتعقيمه بواسطة «إسبراي» مضاد للبكتيريا.