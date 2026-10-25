خبراء ألمان: احذر حمى الضنك عند السفر إلى هذه الدول

شدد خبراء مركز طب السفر الألماني على ضررة توخي الحذر من حمى الضنك عند السفر إلى بعض البلاد في الوقت الحالي، ألا وهي:

- البرازيل، لاسيما مناطق «جوياس» و«ميناس جيرايس» و«ساو باولو»، وكوبا، والفلبين، وتحديداً مقاطعة «أجوسان ديل سور» في جزيرة «مينداناو»، وأجزاء من ولاية فلوريدا الأميركية، خاصة مقاطعة «هيلزبورو».

وأوضح خبراء المركز أن حمى الضنك تنتقل عن طريق بعوض «الزاعجة»، الذي ينشط خلال النهار، وتتمثل الأعراض الشائعة في ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام العضلات والمفاصل وألم خلف العينين وطفح جلدي.

وعادةً ما تظهر الأعراض الأولى بعد أربعة إلى سبعة أيام من الإصابة، وقد يستغرق ظهورها أحياناً ما يصل إلى أسبوعين.

وفي حالات قليلة، قد تتطور الإصابة إلى شكل حاد وخطير قد يؤدي إلى الوفاة، ومن العلامات التحذيرية على ذلك آلام البطن والقيء المستمر ونزيف الأغشية المخاطية.

وللوقاية من حمى الضنك، ينبغي اتخاذ التدابير التالية للحماية من البعوض: ارتداء ملابس تغطي الجلد، ويُفضل أن تكون ذات ألوان فاتحة، واستخدام طاردات البعوض على الجلد والملابس، وتركيب شبكات واقية على النوافذ واستخدام ناموسيات.

ويتعين على أي شخص يُصاب بالحمى أثناء الرحلة أو بعدها مراجعة الطبيب وإبلاغه بأنه كان في الخارج. وكلما تم اكتشاف العدوى مبكراً، كان علاجها أكثر فعالية.