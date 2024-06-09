سيارة مرسيدس مكسوة بالذهب عيار 24

أطلقت شركة مانسوري نسخة ذهبية من مرسيدس AMG G 63 تحمل الاسم P900 EWB Gold Edition.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها المعدلة تكتسي بطبقة من الذهب عيار 24 قيراطاً على كامل الجسم، كما تتلألأ مخارج مجموعة العادم والعجلات المصنوعة من الألومنيوم بنفس اللون الذهبي.

وتطل المقصورة الداخلية بأجواء خاصة مع مواد فاخرة، وتوقيع باسم شركة التعديل الشهيرة، كما تتمتع السيارة المعدلة بالمزيد من الرحابة بفضل زيادة طول قاعدة العجلات نحو 20 سم، لاسيما المساحة المخصصة للمقاعد الخلفية الفردية.

وعلى صعيد الدفع، ينبض بداخل السيارة المعدلة محرك ثماني الأسطوانات، والذي يزأر بقوة 900 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1200 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع سيارة الطرق الوعرة، التي تنتمي إلى فئة SUV، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر3 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س.