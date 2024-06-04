وصفة تحمي الأسنان اللبنية من التسوس

أكدت اللجنة الاتحادية المشتركة للأطباء والمستشفيات وشركات التأمين الصحي في ألمانيا، أن طلاء الفلورايد يساعد على حماية الأسنان اللبنية من التسوس، إذ يعمل على تقوية مينا الأسنان.

ولتوفير حماية كافية للأسنان من التسوس، أوصت اللجنة بتطبيق طلاء الفلورايد بمعدل مرتين في العام، مشيرة إلى أن الطلاء يعد الخيار الأنسب للأطفال حتى عمر ست سنوات، نظراً لعدم وجود خطر ابتلاعه، بخلاف مستحضرات الفلورايد الأخرى، كالمعجون والجل والغسول.