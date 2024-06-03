يُعد داء الرتوج مرضاً يصيب الجهاز الهضمي، ويتسبب في نشوء انتفاخات مجوفة كالجيوب في الأمعاء الغليظة (القولون) بصفة خاصة، كما يمكن أن تنشأ هذه الجيوب في الأمعاء الدقيقة أيضاً.

وقالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن أسباب داء الرتوج غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل جينية وعوامل بيئية، كما تعد السِمنة من عوامل الخطورة المؤدية إليه. وتتمثل أعراض داء الرتوج في آلام بالجزء الأسفل الأيسر من البطن، وارتفاع عدد كرات الدم البيضاء، إضافة إلى الحمى والغثيان والقيء والإمساك والإسهال.

وأشارت الجمعية إلى أنه في الحالات البسيطة، يتم علاج داء الرتوج من خلال تعديل النظام الغذائي، أي تناول الأغذية قليلة الألياف الغذائية والأغذية قليلة الدهون والابتعاد عن اللحوم الحمراء قدر المستطاع وتفضيل لحوم الطيور والأسماك عليها، مع الإقلاع عن التدخين والكحوليات، فضلاً عن إنقاص الوزن في حالة المعاناة من السِمنة.

أما الحالات الشديدة، التي يعاني فيها المريض من خرّاج أو انثقاب الأمعاء، فتستلزم الخضوع للجراحة.