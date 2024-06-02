التنورة الدانتيل تتربع على عرش الموضة النسائية

تتربع التنورة الدانتيل على عرش الموضة النسائية في صيف 2024، لتمنح المرأة إطلالة رومانسية حالمة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوردت مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال، أن التنورة الدانتيل تأتي هذا الموسم بقصة طويلة «ماكسي»، وتكتسي باللون الأبيض لتضفي على المظهر طابعاً ساطعاً ومشرقاً يعكس النقاء والصفاء.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أن «التنورة الدانتيل (الماكسي) تمتاز بتنوع إمكانات تنسيقها، إذ يمكن الحصول على إطلالة (كاجوال) للمناسبات النهارية، من خلال تنسيقها مع (تي شيرت) وحذاء رياضي».

كما يمكن الحصول على إطلالة مسائية أنيقة، من خلال تنسيق التنورة الدانتيل (الماكسي) مع بلوزة (ساتان) وحذاء (باليرينا) ذي إبزيم الكاحل.